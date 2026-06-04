La Policía Nacional detiene a dos hombres por tráfico de drogas en una plaza del barrio de San Andrés (Murcia)

MURCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos en posesión de sustancias estupefacientes y medicamentos para su distribución, así como dinero en efectivo en billetes.

La intervención policial tuvo lugar a finales del pasado mes de abril en la plaza Naranjos situada en el barrio murciano de San Andrés, después de que un agente de la Policía Nacional fuera de servicio alertara a la Sala CIMACC 091 de la presencia de dos varones que ocultaban sustancias estupefacientes y medicamentos en una papelera situada en las inmediaciones de un colegio de Murcia, según han informado desde el Cuerpo.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar localizando a estas dos personas sentadas en la terraza de una cafetería situada en la plaza mostrando una actitud nerviosa y esquiva ante la presencia de los agentes. Al proceder a su identificación y cacheo, los agentes les localizaron dinero en efectivo en billetes fraccionados, y en una papelera escondida varios blíster de medicamentos rivotril y otras sustancias estupefacientes.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional detuvieron a ambos como responsables de un delito de tráfico de drogas, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

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