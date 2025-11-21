La Policía Nacional detiene a dos individuos involucrados en varios robos en viviendas de Murcia

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos por la presunta comisión de tres delitos de robo con fuerza, tras ser considerados los autores de acceder a varias viviendas en la pedanía murciana de Puente Tocinos e intentar entrar en otra vivienda cuando los moradores se encontraban en su interior.

El primer detenido fue reconocido por agentes de la Policía Nacional que acudieron al aviso de una posible riña. Cuando los agentes identificaron a los involucrados en la disputa, comprobaron que uno de ellos era el individuo que aparecía en las imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior de dos viviendas situadas en Puente Tocinos que habían sufrido un robo días atrás.

En el caso del segundo varón detenido, fue una llamada recibida a altas horas de la madrugada en la sala del CIMACC 091 la que alertaba de la presencia de un varón, tratando de forzar la puerta de una vivienda situada en un edificio de la ciudad de Murcia, con sus moradores en el interior.

A la llegada de los agentes al lugar, procedieron a inspeccionar el edificio y sorprendieron a un individuo tratando de ocultarse en las escaleras del edificio, siendo identificado y detenido como el autor de intentar forzar la puerta de una de las viviendas.

Se da la circunstancia de que el detenido en este suceso, además de las herramientas utilizadas para poder cometer el robo, habría olvidado su cartera y documentación en la puerta de la vivienda que intentaba forzar.

Los detenidos implicados en los robos con fuerza fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.