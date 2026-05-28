1090932.1.260.149.20260528094910 Archivo - La Policía Nacional detiene a dos personas por dos robos con fuerza en comercios de Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de dos delitos de robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales en la localidad de Alcantarilla tras forzar las persianas de acceso de los locales y sustraer el dinero que contenían las cajas registradoras.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un robo con fuerza cometido durante la noche del pasado día 24 de marzo en el interior de un comercio situado en Alcantarilla donde forzaron la persiana de acceso y sustrajeron la caja registradora, según han informado desde el Cuerpo.

Un día después, sobre las 4.00 horas de la madrugada indicativos de seguridad ciudadana de la Policía Nacional observaron a una mujer agachada junto a la persiana de un establecimiento que se encontraba forzada y parcialmente levantada, y al percatarse de la presencia policial emprendió la huida siendo interceptada llevando consigo una mochila.

En el interior de la mochila de la mujer, que llevaba un guante en una mano, los agentes encontraron dos destornilladores y una linterna. Los policías comprobaron que el interior del local se encontraba revuelto y el propietario les explicó que habían sustraído un total de 8.700 euros, por lo que procedieron a su detención como presunta autora de un delito de robo con fuerza.

Las posteriores investigaciones permitieron identificar a un hombre como presunto autor del mismo robo en el establecimiento, el cual acompañaba a la detenida y consiguió huir del lugar. Además, los agentes comprobaron que se trataba del responsable del robo denunciado el día anterior en otro comercio de Alcantarilla.

Tras diversas gestiones y pesquisas policiales, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió la localización y detención de este varón en la pedanía murciana de El Palmar.

Finalmente los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial quien dispuso las medidas cautelares oportunas.