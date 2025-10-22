La Policía Nacional detiene a dos varones tras forzar una tienda con una palanca en Alcantarilla

ALCANTARILLA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a de dos hombres por la comisión de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendidos forzando la persiana de un establecimiento de alimentos con una palanca metálica situada en la calle Pintor Mariano Ballester, de Alcantarilla.

La sala del CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió una llamada pasadas las 5.00 horas que alertaba de la presencia de dos sujetos, con ropa oscura, tratando de forzar la puerta de acceso de una tienda de alimentación con algún tipo de objeto metálico. Hasta el lugar se desplazaron los agentes de Policía Nacional más cercanos, que a su llegada pudieron comprobar cómo la puerta del local presentaba signos de forzamiento.

No muy lejos del lugar de los hechos, los agentes localizaron a dos individuos en un solar cercano, donde trataban de no ser vistos, que coincidían plenamente con la descripción física recopilada de los sujetos. Además, los agentes encontraron escondida en el rellano de un edificio próximo, una palanqueta metálica, según informaron fuentes del cuerpo en una nota de prensa.

Los dos varones sorprendidos fueron detenidos como posibles autores de un delito de robo con fuerza, tras lo cual, tanto ellos como la palanca metálica hallada, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

