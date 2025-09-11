La Policía Nacional detiene a un hombre en la calle con una bolsa con 1.400 gramos de cogollos de marihuana - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Murcia al ser interceptado en la vía pública portando una bolsa que contenía 1.400 gramos de cogollos marihuana y una importante cantidad de dinero que llevaba en efectivo.

Unidades de Seguridad Ciudadana, dentro del dispositivo habitual de prevención de delitos en las zonas de pedanías de la ciudad de Murcia, observaron en la zona del campo de fútbol de la pedanía de La Raya a un varón que, al percatarse de la presencia policial, intentó ocultarse para despistar la posible acción de los agentes actuantes.

Ante la sospecha de una acción ilícita por parte de este hombre, los agentes de la Policía Nacional procedieron a interceptarlo, comprobando que portaba una bolsa transparente de grandes dimensiones con sustancias de tipo vegetal de color verdoso.

Una vez revisado el interior de la bolsa, los agentes comprobaron que se trataba de cogollos de marihuana, perfectamente secados y preparados para su posible distribución y venta, alcanzando un peso aproximado de 1.400 gramos de marihuana.

Asimismo, el implicado portaba entre sus pertenencias una cantidad de dinero superior a los 1.000 euros en efectivo, en billetes fraccionados de 100, 50 y 10 euros, además de una tarjeta bancaria y justificantes de reintegros que podrían aportar a los investigadores información relevante sobre el origen o el destino de las sustancias estupefacientes intervenidas.

Finalmente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del varón imputándole un presunto delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.