Detenido un hombre por retener durante dos años a una mujer que constaba como desaparecida en Murcia

MURCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un individuo por un presunto caso de violencia de género, al retener en contra de su voluntad a una mujer que constaba como desaparecida en Murcia. Además de este individuo, de origen español, se ha procedido al arresto de tres personas más como presuntos encubridores.

El delegado de Gobierno, Francisco Lucas, ha confirmado que hay una investigación abierta en estos momentos y que previsiblemente este viernes pasarán a disposición judicial los cuatro detenidos.