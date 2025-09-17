La Policía Nacional detiene a los presuntos autores de una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Archivo - Sucesos.-Policía Nacional detiene en Murcia a siete conductores de una patera por tráfico de seres humanos desde Argelia - POLICÍA NACIONAL MURCIA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena (Murcia) a una mujer y un hombre por agredir presuntamente a un varón con un cuchillo al no conseguir que les diera dinero, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los arrestados se les atribuye la supuesta autoría de los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia.

Según se desprende de la investigación, los dos detenidos se presentaron en la casa de la víctima y, ante la negativa de ésta a darles dinero, le agredieron con un arma blanca y le arrebataron un monedero que contenía dinero.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 17.00 horas del pasado 8 de septiembre, cuando se recibió una llamada en la sala del CIMACC 091 que informaba de los gritos provenientes de una discusión en un edificio situado en la Plaza Padre Marín de Cartagena.

Los agentes que acudieron al lugar fueron requeridos por un varón que manifestó haber sido víctima de una agresión con un arma blanca por parte de dos personas.

El requirente puso de manifiesto a los agentes que una mujer y un hombre, a los que había ayudado económicamente con anterioridad, se habían presentado en su domicilio para pedirle dinero y, ante la negativa de éste a entregárselo, entraron por la fuerza y arremetieron contra él con un cuchillo hasta en cuatro ocasiones.

Una de las agresiones afectó uno de los pulmones de la víctima, que necesitó ser trasladada de urgencia al hospital. Los autores, por su parte, sustrajeron un monedero con dinero en efectivo y abandonaron el lugar.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron a los presuntos responsables del hecho, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.