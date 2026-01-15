La Policía Nacional detiene a siete hombres por hurtar seis bicicletas y un patinete eléctrico en Murcia

Archivo - Sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron durante la noche del pasado día 31 de diciembre a siete hombres en la pedanía murciana de Zarandona como presuntos autores de varios delitos de hurto tras sustraer un patinete eléctrico a una mujer y después localizarlos en una nave abandonada en posesión de varios vehículos de movilidad personal denunciados con anterioridad como sustraídos.

Los hechos tuvieron lugar mientras los agentes realizaban labores propias de seguridad ciudadana en esta pedanía y fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 donde al parecer dos hombres acababan de sustraer un patinete eléctrico a una mujer dándose a la fuga, según informaron fuentes policiales en una nota de prensa.

Con la descripción física y la dirección de huida, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlos en una nave abandonada situada en Zarandona donde se habían escondido.

Tras observar uno de los accesos abierto, localizaron en el interior a siete hombres en posesión de dos bicicletas, un patinete eléctrico y cuatro bicicletas eléctricas comprobando que varias de ellas figuraban sustraídas y el resto no pudieron indicar su procedencia.

Durante las comprobaciones, uno de los identificados emprendió la huida a la carrera siendo finalmente interceptado tras una persecución a pie oponiendo una fuerte resistencia en el momento de la detención.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los siete varones imputándoles delitos de hurto además a uno de ellos otro delito de resistencia y desobediencia a Agente de la Autoridad, siendo puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.