La Policía Nacional detiene a siete hombres por un robo con fuerza en una residencia de estudiantes en Murcia

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete varones al ser sorprendidos en una residencia de estudiantes de Murcia tras fracturar la puerta de acceso para robar objetos de su interior, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Sobre las 15.00 horas, dos vecinos alertaron a la Sala CIMACC 091 de que un grupo de personas había entrado por la fuerza al edificio, por lo que hasta el lugar se desplazaron varias patrullas.

A su llegada, los agentes observaron que la puerta estaba fracturada y forzada, y dentro localizaron a siete hombres que se dirigían a la salida portando objetos provenientes de las habitaciones, como microondas, almohadas y un colchón.

El propietario de las instalaciones manifestó a los policías que el edificio es una residencia para estudiantes de nueva creación y los efectos que intentaban sustraer se encontraban en el interior de las habitaciones.

Los efectivos policiales procedieron a la detención de los siete varones, a quienes les constan numerosas detenciones por delitos contra el patrimonio, y que fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.