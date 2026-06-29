La Policía Nacional incauta siete kilos de hachís en Los Dolores (Murcia)

Imagen de la droga incautada. - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido más de siete kilogramos de hachís y marihuana en una vivienda de la pedanía murciana de Los Dolores (Murcia) y han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La actuación se inició cuando los agentes acudieron al inmueble para localizar a una persona sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda y detención. Sin embargo, quien abrió la puerta fue otro individuo que, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a pie y logró escapar.

Tras acceder al interior de la vivienda, los agentes localizaron una bolsa con más de siete kilogramos de hachís, así como otra que contenía marihuana. A raíz de estos hechos, la Policía Nacional puso en marcha una investigación que permitió identificar, localizar y detener al presunto responsable de la sustancia estupefaciente intervenida.

Al arrestado se le imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y deberá comparecer ante la autoridad judicial.

La investigación continúa abierta con el objetivo de localizar a la persona sobre la que recaían las órdenes de búsqueda y detención, así como de determinar la posible implicación de otras personas en estos hechos.