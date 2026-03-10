Policía Nacional libera a 5 mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo en Torre Pacheco y detiene al dueño

1067448.1.260.149.20260310095238 Policía Nacional libera a 5 mujeres explotadas sexualmente - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha liberado a cinco mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo situado en la localidad de Torre Pacheco y ha detenido al propietario del mismo por los supuestos delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, al considerarlo responsable de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

La investigación se inició en marzo de 2025, tras establecerse un contacto entre la Policía Nacional y una mujer que manifestó ser víctima de explotación sexual en una casa prostíbulo situada en dicha localidad, junto a otras jóvenes, que habrían sido engañadas bajo condiciones laborales abusivas.

Además, la víctima manifestó a los agentes que no tenían libertad para entrar o salir del domicilio, eran obligadas a consumir alcohol con los clientes y que el propietario del prostíbulo disponía de cámaras de videovigilancia instaladas en todas las estancias, llegando a utilizar las grabaciones de los servicios sexuales para distribuirlo como cine pornográfico a través de internet.

Los agentes corroboraron los hechos denunciados y que las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

Además, les imponían multas económicas si incumplían normas internas, como rechazar a clientes o ausentarse sin autorización, y a entregar la mitad de las ganancias.

La investigación culminó el pasado mes de febrero con un dispositivo de inspección sobre el prostíbulo, regentado por el investigado, que permitió localizar otras cuatro víctimas más de explotación sexual en las mismas condiciones.

Finalmente, los agentes procedieron a la detención del responsable de los hechos como presunto autor de delitos relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900 105090' y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

La unidad investigadora de la Policía Nacional continúa con las gestiones indagatorias para poder localizar, identificar y asistir a más mujeres que podrían también haber sido víctimas de esos hechos.