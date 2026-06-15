La Policía Nacional salva a un hombre agredido con una botella rota en el brazo en una riña en Alcantarilla - POLICÍA NACIONAL

ALCANTARILLA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como autor de un delito de lesiones graves tras ser considerado el responsable de cortar con una botella rota a otro varón en un brazo durante una disputa cuando se encontraban en un establecimiento de juegos situado en la calle mayor de Alcantarilla.

Los hechos tuvieron lugar pasada la media noche, cuando una llamada recibida en la sala Cimacc 091 informaba de la riña que estaba teniendo lugar entre dos varones que se encontraban en el interior de un local de apuestas ubicado en el centro de la ciudad de Alcantarilla, según han informado desde el Cuerpo.

A su llegada, los agentes de Policía Nacional comprobaron que los involucrados en la pelea ya no se encontraban en el establecimiento, pero un rastro de sangre en el suelo les condujo hasta una calle próxima donde localizaron a un hombre que presentaba claros signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol y que sangraba abundantemente por uno de sus brazos.

Los agentes procedieron entonces a realizar un torniquete para frenar la incesante pérdida de sangre a pesar de la resistencia ofrecida por el varón que no era consciente dado su estado de embriaguez.

La víctima, que perdió la consciencia poco después de la llegada de los servicios sanitarios, fue trasladado de manera urgente hasta el centro médico más próximo con el vehículo policial de los agentes que lo atendieron abriendo el camino entre el tráfico para así agilizar todo lo posible el desplazamiento.

El varón fue operado de urgencia y el parte médico emitido posteriormente reflejaba que de no ser por el torniquete aplicado en la primera asistencia al paciente, su integridad física hubiera estado en grave riesgo ya que una de las arterias del brazo había sido seccionada.

De manera simultánea al traslado del varón herido al centro médico, otros agentes localizaron cerca del lugar de los hechos al otro varón que había participado en la pelea y que había agredido al primero. Tras ser detenido como autor de un delito de lesiones graves, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde se estableció su inmediato ingreso en prisión provisional.