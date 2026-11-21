MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad financia servicios de conciliación de la vida laboral y familiar a los ayuntamientos de la Región para apoyar a las familias, entre los que se encuentran las aulas matinales, las ludotecas o las escuelas en periodos vacacionales. Con ese objetivo ha impulsado una inversión de 600.000 euros, cofinanciada con el Fondo Social Europeo Plus.

Este es uno de los programas que impulsa la Comunidad para poner a disposición de las familias recursos dirigidos a favorecer la conciliación, así como su bienestar. Todos los programas en su conjunto benefician a más de 40.000 familias en la Región de Murcia.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), publicó del 17 de noviembre el decreto que establece las subvenciones para los ayuntamientos, dirigidas a financiar estos servicios. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las familias con niños y niñas de hasta 12 años, con familiares hasta segundo grado en situación de dependencia o con discapacidad, o ascendientes a su cargo.

Estos servicios, dirigidos a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, están destinados a familias que trabajan o que se encuentran en un proceso de formación para el empleo

La Comunidad financiará los servicios complementarios distintos de los propios de las guarderías, escuelas infantiles, colegios, centros de día o centros ocupacionales. Así, estas subvenciones permitirán cubrir el gasto de escuelas en periodos vacacionales, el de la ampliación de horarios, en aula matinal y vespertina, en centros escolares y otras instalaciones municipales.

Las ayudas comprenden la financiación de actividades extraescolares, el servicio del acompañamiento en transporte a comedores o, en el caso de menores de edad, de los servicios de cuidado puntual para cubrir necesidades de padres y madres que se encuentran trabajando o recibiendo formación para el empleo.

Estas ayudas se incluyen en los programas de protección y apoyo a las familias y a la infancia, con medidas dirigidas a garantizar la conciliación familiar y laboral y a hacer efectiva la participación activa de las familias en todos los ámbitos, a la vez que promueve el acceso al empleo en condiciones de igualdad.

600.000 EUROS PARA 40 AYUNTAMIENTOS

Los 600.000 euros para financiar estas ayudas se han distribuido entre los 40 ayuntamientos que las han solicitado, y se ha tenido en cuenta la población de cada uno de ellos. De tal forma, se concede una financiación mínima necesaria para la prestación del servicio, por un importe de 6.100 euros, para los municipios de menos de 5.000 habitantes, siendo proporcional la cantidad a la población en el resto de localidades, a fin de garantizar una financiación creciente en función del número de habitantes del territorio.

En concreto, reciben 6.100 euros los ayuntamientos de Ulea, Aledo, Ricote, Campos del Río, Villanueva del Río Segura y Pliego; el Ayuntamiento de Albudeite, 7.515 euros; Abanilla y Lorquí, 9.150 euros cada uno; el de Moratalla, 10.650 euros; y los de Librilla y Blanca, 11.273 euros.

Los consistorios de Fortuna, Beniel, Bullas y Fuente Álamo contarán con 12.810 euros cada uno, mientras que el de Santomera dispondrá de 13.810 y el de Puerto Lumbreras, 14.360 euros. Para los municipios de San Javier, Los Alcázares, Totana, Cieza, Torre Pacheco y Yecla percibirán 16.470 euros cada uno. Por su parte, Cehegín, Abarán, Alguazas y Calasparra contarán con 15.782 euros por consistorio.

El Ayuntamiento de Jumilla recibirá 18.470 euros, y los de Águilas, San Pedro del Pinatar, Archena, La Unión, Alhama de Murcia, Caravaca de la Cruz y Mazarrón percibirán 20.291 euros cada uno. Finalmente, Molina de Segura y Lorca contarán con 22.967 euros; mientras que los consistorios de Murcia y de Cartagena dispondrán de 28.295 euros cada uno.