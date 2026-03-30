El Pozo Alimentación homenajea a sus jubilados en la gala ‘Gracias por tanto’ - GRUPO FUERTES

ALHAMA DE MURCIA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Pozo Alimentación ha celebrado recientemente la gala 'Gracias por tanto', un acto institucional de homenaje y reconocimiento a los profesionales que han construido la historia de la compañía y que han iniciado su etapa de jubilación. El evento tuvo lugar en las instalaciones de El Pozo Alimentación y reunió a profesionales que se jubilaron en 2025 de las empresas de Grupo Fuertes, acompañados por sus familiares y por miembros de la Dirección.

Durante el acto se proyectó un vídeo homenaje que ensalzó la trayectoria de quienes, a lo largo de los años, "han contribuido a construir la historia compartida de la empresa, estableciendo un vínculo entre su legado, su presente y su proyección futura", según informaron desde la compañía. Asimismo, se hizo entrega de una litografía conmemorativa, obra de la artista Perla Fuertes, en la que se representan dos manos entrelazadas.

"Esta imagen simboliza el lazo forjado con esfuerzo, compromiso y humanidad entre los trabajadores y la compañía, así como la unión y los valores que definen la trayectoria de las empresas de Grupo Fuertes", han explicado. La obra, titulada 'Expresión', es una edición limitada realizada a cuatro tintas sobre cartulina gofrada de 300 gramos, con una tirada de 150 ejemplares, firmados y numerados a lápiz por la artista.

Durante su intervención, la dirección dedicó unas palabras al consejero delegado de Grupo Fuertes, José Fuertes, recientemente fallecido. La directora Corporativa de Recursos Humanos de Grupo Fuertes, María José Cánovas, señaló que "le habría gustado estar presente en un acto tan significativo para la empresa y para las personas que han formado parte de su historia". Por su parte, el presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, trasladó a los homenajeados que "siguen formando parte de la familia de El Pozo Alimentación", y anunció, además, nuevas iniciativas dirigidas a mantener este vínculo.

Con esta gala, El Pozo Alimentación ha querido agradecer la dedicación, el compromiso y la trayectoria de quienes han contribuido al crecimiento de la empresa, reconociendo que su labor ha sido esencial para consolidar un proyecto empresarial basado en el esfuerzo, la confianza y el trabajo en equipo.