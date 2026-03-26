El Pozo Alimentación y la Selección Española de Fútbol formalizan su acuerdo de colaboración en Las Rozas - GRUPO FUERTES

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Alimentación y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) formalizaron su acuerdo de colaboración en un acto celebrado esta semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, por el que la compañía se convierte en patrocinador oficial de las Selección Española de Fútbol, tanto masculina como femenina, hasta el año 2030. Esta alianza estratégica permitirá a la marca acompañar a ambas selecciones en sus principales compromisos internacionales durante los próximos años.

El acuerdo, presentado el pasado mes de enero en las instalaciones de la compañía en Alhama de Murcia, se revalida en este encuentro institucional en Madrid, en el que participaron el director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, el director técnico de Desarrollo de la Selección, Aitor Karanka, y jugadores de la Selección Española, entre ellos los internacionales Marc Cucurella y Dean Huijsen. Con ello, se consolida una colaboración basada en valores compartidos como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la excelencia.

Más allá de la visibilidad de marca, la colaboración se materializará en un amplio conjunto de acciones dirigidas al consumidor. Entre ellas destacan promociones específicas en las gamas de productos de corte y loncheados, material oficial y experiencias exclusivas vinculadas a la Selección Española.

La alianza también contempla el lanzamiento de productos con la imagen de 'La Roja', así como una potente activación logística que llevará los colores de la Selección por todo el territorio nacional y europeo a través de la flota de tráileres de El Pozo Alimentación, reforzando así la visibilidad de esta unión en el día a día de los ciudadanos.

El director de Marketing de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares, destacó que "el acuerdo representa la unión de dos iconos de España, por un lado, la marca líder en los hogares; por otro, las selecciones españolas masculina y femenina, ambas referentes a nivel mundial". Asimismo, subrayó que "el patrocinio deportivo es estratégico para la compañía, que ya colabora con figuras como Carlos Alcaraz y con otros embajadores de marca, y que ahora refuerza su apuesta con el fútbol".

Olivares añadió que se trata de un patrocinio 360º, con presencia en televisión, redes sociales, puntos de venta y packaging, y expresó su deseo de que esta alianza se traduzca en éxitos deportivos y victorias para las selecciones en futuras competiciones.

Por su parte, el director técnico de Desarrollo de la Selección, Aitor Karanka, afirmó que "hoy es un día muy feliz para la Real Federación Española de Fútbol. He tenido la oportunidad de conocer a la familia de El Pozo en persona y, tratándose de dos marcas líderes a nivel mundial, tanto en deporte como en alimentación y salud, estoy convencido de que vamos a celebrar muchos éxitos juntos".