El PP acaricia la mayoría absoluta en la Región, según la encuesta de Sigma Dos para La 7

Estimación de la representación parlamentaria en la Región de Murcia según la encuesta - LA7

El Partido Popular rozaría los 23 diputados necesarios para gobernar en solitario en la Asamblea Regional si se celebrasen hoy elecciones MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular está a un solo escaño de la mayoría absoluta en la Asamblea Regional de Murcia. Así lo refleja la encuesta encargada por La 7 a la empresa demoscópica Sigma Dos, y recogida por Europa Press, que ofrece una fotografía del estado electoral de la Región si las urnas se abrieran hoy. El muestreo se realizó del 18 al 21 de mayo.

Según la estimación de voto para la Asamblea Regional, los populares obtendrían entre 21 y 22 diputados, a un solo asiento de los 23 escaños que marcan la mayoría absoluta en una cámara compuesta por 45 representantes. La horquilla deja abierta la posibilidad de que el PP alcance ese umbral en función del reparto final de restos electorales.

El PSOE se situaría como segunda fuerza con una horquilla de entre 12 y 13 diputados, cifra que mantiene su posición como principal partido de la oposición aunque sin capacidad de bloquear una eventual mayoría del PP si este llegara al escaño 23. Vox se mantendría estable con entre 9 y 10 escaños, mientras que Podemos -cuya representación actual en la Asamblea ya es residual- obtendría entre 2 y 3 diputados en este escenario.

El dato que merece especial atención es el de Se Acabó la Fiesta (Salf), la formación liderada por Álvaro 'Alvise' Pérez. Según la encuesta, obtendría un 2,7% de los votos en la Región de Murcia, quedándose a muy escasa distancia del umbral del 3% que determina la entrada en la Asamblea Regional. Su presencia o ausencia en la cámara podría condicionar los equilibrios parlamentarios, especialmente si el PP no lograra gobernar en solitario.

LÓPEZ MIRAS, EL ÚNICO QUE APRUEBA

La encuesta de Sigma Dos para La 7 también incluye una valoración de los principales líderes políticos regionales, con resultados que revelan una brecha notable entre el presidente en funciones y el resto de dirigentes.

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es el único líder que aprueba con una nota de 5,8 sobre 10 y un grado de conocimiento del 94,3% entre los encuestados. Su ventaja respecto al resto es significativa y no solo en valoración, sino también en reconocimiento ciudadano.

En segundo lugar por grado de conocimiento aparece José Ángel Antelo, con un 4,3 de valoración y un 50,7% de reconocimiento. Cabe recordar que Antelo fue hasta hace pocos meses portavoz del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, cargo del que se desvinculó tras abandonar el partido y pasar a actuar como diputado no adscrito.

Francisco Lucas, líder del PSOE en la Región, suspende con un 4,6 de valoración y un 41% de grado de conocimiento, por debajo de Antelo en cuanto a reconocimiento ciudadano pese a encabezar el principal partido de la oposición.

María Marín, de Podemos, obtiene un 4,0 y solo es conocida por el 26,1% de los encuestados. Cierra la tabla José Manuel Pancorbo, nuevo líder de Vox en la Región, con una valoración de 3,8 y un grado de conocimiento de apenas el 24,1%, lo que refleja su reciente incorporación al liderazgo del partido.

La misma encuesta proyecta también la representación de los partidos murcianos en el Congreso de los Diputados si se convocasen elecciones generales en este momento. El resultado más llamativo es el crecimiento del PP, que pasaría de los 4 diputados actuales a 5, consolidando su posición como la fuerza más votada de la Región en Madrid.

El PSOE se movería en una horquilla de entre 2 y 3 escaños, una posición que en su extremo inferior supondría perder uno de los 3 diputados que tiene actualmente. Vox, por su parte, también se situaría entre 2 y 3 representantes, lo que podría implicar un aumento respecto a su representación presente.

El escenario más adverso lo protagonizaría Podemos, que según la estimación perdería su único diputado en el Congreso por la Región de Murcia.

De nuevo, el sondeo apunta a Sumar y Se Acabó la Fiesta como factores de incertidumbre en el reparto de escaños murcianos en Madrid. Ambas formaciones concentrarían suficiente respaldo como para tener opciones reales de obtener representación en el Congreso, lo que podría redefinir el mapa electoral de la Región en el ámbito nacional.