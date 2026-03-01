El PP acusa a Mario Urrea de "esconderse" y "actuar con oscurantismo" con el estado de las presas

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha acusado al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Mario Urrea de "esconderse", "actuar con oscurantismo" con el estado de las presas y "ofrecer explicaciones contradictorias".

"Sus palabras, lejos de tranquilizar, han sembrado más preocupación, ya que reconoce hay nueve presas de alto riesgo de la cuenca del Segura sin Plan de Emergencia", ha señalado Díez de Revenga.

"Mientras el señor Urrea aseguraba solemnemente que las presas son seguras, al mismo tiempo señalaba deficiencias en los desagües de fondo de los embalses de Alfonso XIII y El Cenajo", ha recordado el senador del PP. "Encima, reconocía que nueve de las infraestructuras hídricas de máximo riesgo no tienen el Plan de Emergencia aprobado", ha añadido.

"Además, ha hecho esas afirmaciones en una comparecencia sin ningún tipo de posibilidad de hacerle preguntas, y se niega a dar explicaciones en la Asamblea Regional, ante los representantes políticos de los ciudadanos de la Región, que es el sitio donde se le podría replicar para resolver todas esas dudas", ha subrayado Díez de Revenga.

El senador incide en que "por esa opacidad, por esa falta de transparencia, nos llenan de inquietud las declaraciones del presidente de la CHS". "Por ese motivo, este martes en el Senado le vamos a pedir explicaciones sobre la seguridad de las presas en España a la ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen, y no descartamos en un futuro llamar al propio Mario Urrea para que dé la cara como merecemos los ciudadanos de la Región", ha anunciado.

"Tenemos derecho a sentirnos seguros ante las presas que nos protegen de las inundaciones, pero, por desgracia, no se encuentran ni bien mantenidas ni en las mejores condiciones debido a la escandalosa dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido.