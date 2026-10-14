PP afirma que la Junta Electoral "pone en su sitio" al PSOE tras desestimar su denuncia contra López Miras

Archivo - El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado - PP - Archivo

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de la Región de Murcia ha afirmado que la resolución de la Junta Electoral Provincial de Murcia que desestima la denuncia promovida por los socialistas contra el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "pone en su sitio al PSOE de Lucas por sus denuncias infundadas".

El vicesecretario de Organización del PPRM, Joaquín Segado, ha destacado que "la Junta Electoral Provincial lo hace además de forma contundente", en referencia a la unanimidad del pronunciamiento del órgano arbitral al atender las alegaciones formuladas por el PP.

La resolución avala que las manifestaciones del jefe del Ejecutivo autonómico se produjeron cuando aún no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria electoral, que es el momento en el que empieza a regir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Segado ha contrapuesto la decisión de la Junta con la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha asegurado que convirtió el anuncio de disolución de las Cámaras en "un auténtico mitin de partido aprovechando las instalaciones de Moncloa".

Asimismo, ha criticado que el jefe del Ejecutivo central repitiera ese comportamiento con motivo del anuncio de la presentación de los decretos de vivienda "cuando ya se había publicado en el BOE la convocatoria".

El dirigente del PP ha remarcado que Pedro Sánchez "tiene también el dudoso honor de ser el primer presidente del Gobierno condenado por la Junta Electoral en dos ocasiones por vulnerar la neutralidad que exige la LOREG, en 2021 y en 2025, incluyendo el pago de dos multas y las costas al PP".