El PP aprueba su plan de autoconsumo y la movilidad eléctrica y rechaza ampliar las ayudas directas del PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional ha rechazado la moción del Grupo Parlamentario Socialista que proponía complementar con fondos propios de la Comunidad Autónoma las ayudas a la instalación de placas solares y a la compra de vehículos eléctricos, tras aprobarse la enmienda de totalidad presentada por el Partido Popular.

La propuesta del PSOE buscaba reforzar las subvenciones existentes, procedentes en su mayoría de fondos europeos, con financiación autonómica adicional, con el objetivo de acelerar la transición energética y evitar que miles de solicitantes quedaran fuera de las ayudas o sufrieran retrasos en su cobro.

El diputado socialista Alfonso Martínez ha defendido que la iniciativa respondía a una situación "de bloqueo e insuficiencia" en la gestión de estas ayudas, denunciando que "la mayoría de los más de 20.000 solicitantes llevan más de cuatro años esperando para cobrar". Además, ha insistido en que los incentivos fiscales actuales son insuficientes, ya que "más del 50% de la población no puede beneficiarse de ellos", por lo que ha reclamado combinarlos con ayudas directas.

Frente a ello, la diputada del Partido Popular María Casajús ha defendido la enmienda de totalidad señalando que la clave no es aumentar el gasto, sino mejorar la eficacia del sistema. "No se trata de gastar más sin criterio, sino de hacerlo mejor, de forma sostenible y útil para los ciudadanos", ha afirmado.

El texto aprobado apuesta por seguir impulsando el autoconsumo energético y la movilidad eléctrica mediante la optimización de los recursos disponibles, combinando fondos existentes con incentivos fiscales y reclamando al Gobierno central una financiación adecuada. Casajús ha criticado además el modelo estatal de ayudas, al que ha calificado de "burocratizado, lento y complejo".

Desde Vox, el diputado Ignacio Arcas ha respaldado la enmienda popular y ha cuestionado tanto la gestión estatal como la autonómica de las ayudas, calificando el sistema de subvenciones como ineficaz por los retrasos acumulados. Su grupo ha defendido priorizar deducciones fiscales, al considerar que garantizan que el ciudadano reciba el beneficio "sí o sí" en la declaración de la renta.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, ha apoyado la filosofía de la moción socialista y ha subrayado la necesidad de un mayor compromiso público en la transición energética. "Es un objetivo de país", ha señalado, defendiendo que las administraciones deben implicarse también con recursos propios.

Álvarez-Castellanos ha insistido en que la transición energética debe abordarse de forma global y ha reclamado impulsar modelos como las comunidades energéticas, que permitan democratizar el acceso a la energía y no dejar fuera a las rentas más bajas.