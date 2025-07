El PP critica que "la financiación 'ilegal' para Cataluña es otra transacción corrupta de Pedro Sánchez"

MURCIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha criticado que "la financiación 'ilegal' para Cataluña es otra transacción corrupta de Pedro Sánchez con el independentismo para atornillarse en el poder, cuya factura vamos a pagar los ciudadanos de la Región de Murcia".

Segado ha hecho estas declaraciones con motivo de la reunión de la comisión bilateral que celebrarán el lunes el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para abordar el llamado 'cupo catalán', según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Es ilegal porque atenta contra el principio constitucional de igualdad de derechos entre todos los españoles, principios que el Gobierno de España debería proteger y atenta contra ellos", ha matizado el vicesecretario, que ha añadido que "la Región de Murcia va a ser la gran perjudicada por esta nueva cesión de Sánchez al chantaje de ERC".

"El primer acto de corrupción de esta legislatura fue la amnistía a cambio de siete votos y el segundo será privilegiar económicamente a una comunidad autónoma para mantenerse en el poder", ha matizado Segado.

El vicesecretario ha recordado que nuestra Región "recibe 1.015 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, casi 1.600 millones menos al año" y que, además, "seguimos sin tener noticias sobre las entregas a cuenta, cuya suma supera ya los 303 millones de euros, ni tampoco hemos recibido los más de 530 millones de euros del Extra FLA". "A día de hoy, nos adeudan casi 850 millones de euros", ha remarcado.

Al hilo, el vicesecretario ha preguntado a los socialistas de la Región "si están de acuerdo con que se privilegie a unas comunidades sobre otras, o si que un español en Cataluña debe recibir más fondos que un español en la Región de Murcia para pagar los mismos servicios".

"Por desgracia, nada podemos esperar del nuevo secretario general de los socialistas de la Región, Francisco Lucas, que ya dejó clara su postura hace un año", ha lamentado. "Lucas, como hizo su antecesor, aplaudirá este nuevo atropello, al igual que hizo con el Trasvase, volverá a traicionar a la Región en el Congreso: todo sea por conservar el sillón", ha denunciado.

Segado ha recordado que "en esta legislatura, los socialistas han votado hasta en tres ocasiones en contra de que se actualice del sistema de financiación en la Asamblea Regional", a lo que ha preguntado "si son capaces de votar en la Asamblea en contra de un nuevo sistema, ¿qué no serán capaces de hacer en el Congreso delante de Pedro Sánchez apadrinando esta operación?".

En este contexto, ha asegurado que "desde el Partido Popular se va a seguir luchando para que no se lleve a cabo este atropello". "No vamos a permitir que vuelvan a humillarnos, por lo que emplearemos todos los recursos que estén a nuestro alcance para oponernos a este disparate: no queremos ser más que nadie, pero sí tener los mismos derechos que el resto de españoles", ha concluido.