El PP culpa del "colapso judicial" en la Región a las "políticas sectarias" de Pedro Sánchez

MURCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de la Región de Murcia presentará una moción al Senado, que será debatida este martes en la Comisión de Justicia, en la que reclamará "urgentemente" recursos materiales y humanos ante el "colapso judicial" provocado por la "política sectaria" de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha advertido de que si el Gobierno central no actúa de forma inmediata, "la situación de caos será irreversible en los próximos años". En su opinión "no se pueden seguir ignorando las necesidades, porque en la Región no se presta la Justicia en igualdad de condiciones" que en otras comunidades autónomas.

De hecho, tal y como ha explicado Bernabé, teniendo en cuenta la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de 2024, mientras la litigiosidad ha aumentado un 34,8% en los últimos diez años, la plantilla de jueces en la Región apenas ha crecido. Según sus estimaciones serían necesarios "más de medio centenar de jueces para equiparnos a otras comunidades autónomas".

La consecuencia de la dejadez del Gobierno de España, a su juicio, "ha provocado una justicia lenta y sin medios, que afecta ya a la igualdad entre los ciudadanos". En 2024 se ha alcanzado una cifra récord con más de 206.000 asuntos pendientes, un 15% más que el año anterior y un 124% más que hace diez años, "los peores datos de la historia y un auténtico disparate", ha aseverado el senador.

En este sentido, el parlamentario ha denunciado que "Pedro Sánchez nos condena con su abandono deliberado: no pedimos privilegios, sino igualdad y respeto". Por todo ello, espera "el voto positivo de los senadores del PSOE, porque de lo contrario sería atentar contra la igualdad entre territorios y dar la espalda a los derechos de los ciudadanos de la Región, que merecen una justicia en condiciones dignas".

Bernabé ha insistido en que "el esfuerzo titánico de nuestros jueces y fiscales no puede seguir supliendo la incompetencia, la desidia y el sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez", a lo que ha apuntado que, a pesar de la falta de medios, se han sacado adelante casi 230.000 asuntos en 2024.

UNA MOCIÓN PARA ACABAR CON EL AGRAVIO

"Cada asunto pendiente es la prueba del desprecio sistemático del Gobierno de España hacia nuestra tierra", ha remarcado el parlamentario y ha añadido que "la Región está pagando el precio de la desidia de Pedro Sánchez, que sigue dando la espalda a una Región que clama por una Justicia digna".

La moción presentada por el PP insta al Gobierno de España a aumentar de forma inmediata la plantilla de jueces y magistrados en la Región de Murcia, equiparándola a las ratios existentes a nivel nacional; incrementar la plantilla de fiscales hasta alcanzar los estándares de dotación del resto de comunidades autónomas; e impulsar y ejecutar las infraestructuras judiciales comprometidas, en especial el nuevo Palacio de Justicia de Lorca, el Palacio de Justicia de Molina de Segura y la Ciudad de la Justicia de Cartagena.