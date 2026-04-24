PP demanda al Gobierno central medidas "urgentes" ante el "sobrecoste inasumible" que sufre el campo de la Región

El senador del PP por la Región de Murcia Antonio Luengo - PPRM

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia Antonio Luengo ha exigido este viernes al Ejecutivo central la puesta en marcha de medidas "urgentes" ante el "sobrecoste inasumible" que sufre el sector agrario de la comunidad autónoma, según ha informado el partido.

Esta reclamación se produce tras el informe de la organización COAG, que cifra en 960.000 euros diarios el gasto adicional que asumen los productores debido a la actual coyuntura internacional.

Luengo ha señalado que el sector acumula un sobrecoste de casi 300 millones de euros desde el inicio del conflicto en Irán, con incrementos de hasta el 50% en fertilizantes y carburantes, y de más del 35% en los costes energéticos del transporte.

"Señorías del PSOE, si de verdad creyeran en el sector primario trabajarían por él; sin embargo, no toman medidas ni apoyan iniciativas porque no creen en la agricultura ni en la ganadería", ha manifestado el senador.

El representante 'popular' ha denunciado la falta de previsión de la Administración central y ha definido como "insuficientes" las ayudas actuales ante una situación que, a su juicio, compromete la continuidad de miles de explotaciones familiares.

"El campo de la Región de Murcia no puede soportar más presión; las explotaciones ven cómo cada día aumenta su coste sin que el Ejecutivo mueva ficha con contundencia", ha sostenido Luengo al respaldar las peticiones de COAG.

En esta línea, ha solicitado un refuerzo de las ayudas directas, la revisión de las tarifas energéticas y la activación de mecanismos excepcionales de intervención tanto a nivel nacional ,como en el marco de la Unión Europea.

"Mientras otros países reaccionan, en España seguimos instalados en la inacción y la propaganda", ha apostillado el senador, quien ha advertido de repercusiones directas en la economía y el empleo regional si no se actúa con rapidez.