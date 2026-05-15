El PP demanda partidas presupuestarias para mejorar los recursos de Guardia Civil y Policía Nacional en la Región

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado - PP

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha asegurado hoy en rueda de prensa que "desde el Partido Popular no vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone a la Guardia Civil y la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en la Región como ha hecho en Andalucía".

Segado ha anunciado al respecto una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea Regional, el Congreso y el Senado, con mociones, proposiciones no de ley y preguntas al Ejecutivo central de los diputados y senadores del PP, para exigir al Gobierno de España que, "de forma inmediata", adopte las medidas necesarias para reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional "ante el potencial incremento del tráfico de drogas en nuestras costas".

"Hasta ahora, en la Región de Murcia solo debíamos hacer frente fundamentalmente al tráfico de seres humanos, a través de los desembarcos de pateras que se han producido por cientos en los últimos años, los conocidos como 'taxis-patera'", ha apuntado el vicesecretario. "Ahora nos enfrentamos a un reto aún más peligroso, que es el del narcotráfico, al que nuestras fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado combaten en inferioridad de condiciones", ha añadido.

Segado ha preguntado a continuación "¿qué está haciendo al respecto el delegado de Sánchez en la Región de Murcia?", y ha exigido a Francisco Lucas "que ponga fechas y partidas presupuestarias a la mejora de los recursos con los que nuestros agentes deben enfrentarse a estas mafias". "No queremos más eslóganes ni propaganda: queremos certezas".

"Es inconcebible que, tal y como señala el mismo departamento de Seguridad Nacional, las mafias que se dedican al narcotráfico cuenten con más y mejores medios que quienes tienen que luchar contra su actividad delictiva", ha denunciado Segado.

"La Guardia Civil, la que fundamentalmente que trabaja en el mar, y también esas unidades de la Benemérita y de la Policía Nacional que operan en tierra, deben contar con todos los medios antes de que suceda una desgracia de la que tengamos que lamentarnos", ha avisado el vicesecretario del PPRM. "No queremos que se repita en la Región de Murcia lo que ha pasado en otros lugares de España, y para eso debemos actuar desde ya", ha remarcado.

"Esta advertencia no la hace el Partido Popular, sino el propio Gobierno de España a través de su departamento de Seguridad Nacional", ha apostillado. "Desde el Partido Popular batallaremos en todos los frentes, vamos a dejarnos la piel para que nuestros guardias civiles y policías nacionales cuenten con todos los medios necesarios para combatir a las mafias del narcotráfico", ha concluido.