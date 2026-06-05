El PP denuncia falta de medios de la Guardia Civil en la Región para combatir el narcotráfico y el 'petaqueo'

Reunión de parlamentarias del PP con miembros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) - PPRM

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP por la Región de Murcia Isabel Borrego ha denunciado este viernes el "olvido y abandono" al que, a su juicio, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tienen sometida a la Guardia Civil en la comunidad autónoma, según ha informado el partido.

Tras mantener una reunión con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en la que también ha participado la diputada 'popular' Miriam Guardiola, Borrego ha criticado la falta de medios del Instituto Armado para perseguir a las narcolanchas en el litoral de la Región.

Esta situación, según han trasladado los agentes al PP, limita "severamente" la capacidad de actuación de la Benemérita, especialmente en servicios nocturnos, preventivos y de vigilancia permanente.

Desde el PP han advertido de que, en los últimos meses, la Guardia Civil está registrando un "aumento descontrolado" del tráfico de drogas, la llegada de pateras y narcopateras. Además, "está proliferando el fenómeno del petaqueo", consistente en el suministro de combustible a las lanchas del narcotráfico en alta mar.

En el encuentro con la diputada nacional, los representantes de los agentes han mostrado su "hartazgo" con esta situación y le han pedido su ayuda de forma "inmediata", para que el Gobierno de Sánchez refuerce los medios humanos y materiales de la Guardia Civil, sobre todo, "ante el potencial incremento del tráfico de drogas en nuestras costas".

Según el PP, los agentes asignados a la vigilancia y control de las costas regionales solo tienen tres lanchas, "casi inoperativas", una de ellas con más de 20 años. En este sentido, ha criticado que desde el Ejecutivo central "siempre están con promesas de que les van a dotar con más medios, pero nunca se cumplen".

"Es que, incluso, carecen de chalecos antibalas", ha añadido Borrrego, quien ha señalado que el PP ha puesto en marcha una batería de iniciativas parlamentarias en la Asamblea Regional, el Congreso y el Senado para exigir al Gobierno de España que dote a este Cuerpo de los medios necesarios para desempeñar su labor de forma más segura.

PLAN NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Ante esta situación, la parlamentaria ha avanzado que el PP prepara un plan de acción contra el narcotráfico y el crimen organizado que incluye un refuerzo de los medios humanos y materiales y un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos.

El plan incluirá una dotación al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de medios no letales para neutralizar narcolanchas; un endurecimiento del Código Penal frente al narcotráfico y el crimen organizado; el refuerzo de la protección legal y material de la Guardia Civil, Policía Nacional, agentes de Aduanas y funcionarios de prisiones.

El PP plantea además que los delitos relacionados con el narcotráfico sean competencia de la Audiencia Nacional, la creación de jurisdicciones especializadas y la necesidad de declarar a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo.