El PP exige la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación para abordar la revisión del modelo de oposiciones

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo - PP

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo va a presentar una moción en la Asamblea Regional para exigir a la ministra de Educación, Milagros Tolón, la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación "para abordar la revisión del modelo de oposiciones, competencia del Gobierno de España".

Al respecto, Albaladejo ha señalado que "el sistema de acceso a la función docente está regulado por Real Decreto del Ejecutivo central, que es quien puede cambiarlo, y es, por tanto, un asunto que se debe poner encima de la mesa del máximo órgano de cooperación entre el ministerio de Educación y las consejerías autonómicas en la materia", han informado desde el partido.

Albaladejo ha afirmado que desde su partido y desde el Gobierno regional han advertido de "la necesidad de reconsiderar el actual modelo de oposiciones al cuerpo de maestros", pero, ha apuntado "no es posible afrontarlo si el Gobierno de España no se toma interés". En sentido, considera que el PP podría "hacer algo útil y pedirle a la ministra que tome de una vez la iniciativa, en lugar de agarrarse a la primera pancarta que pase por debajo de su casa".

Por otra parte, el parlametario ha resaltado que "la Consejería de Educación ya ha introducido cambios en el ámbito de sus competencias, que redundan en una mayor transparencia en el sistema", tales como "la publicación de los criterios seis meses antes de la prueba, opcionalidad en el examen, pruebas diseñadas por los cinco miembros del tribunal y la posibilidad de llevarse una copia del examen".

El parlamentario autonómico ha aclarado que, "sea como fuere, el 37,3% de los candidatos que se han presentado a las oposiciones al cuerpo de Maestros ha superado la primera prueba, un porcentaje similar a convocatorias anteriores en las que hubo pruebas eliminatorias".

"Y de lo que no cabe dudar en ningún caso es de la profesionalidad, la capacidad técnica y la independencia de los tribunales", ha añadido.

"En cualquier caso, mientras la oposición hace ruido y se apunta a cualquier manifestación que pase por la calle, el Gobierno regional cumple con su cometido al convocar la mayor oferta de plazas para maestros de la historia: 1.607, las cuales, por cierto, quedarán todas cubiertas", ha concluido.