El PP exige al Gobierno de Sánchez que habilite ayudas para episodios de pedrisco como el ocurrido en Mula

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El diputador regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha exigido hoy al Gobierno central de Pedro Sánchez que debe ser él quien habilite "de forma urgente", una línea de ayudas a los agricultores de varios municipios de la Región de Murcia, especialmente para los de Mula, para así cubrir las pérdidas que tendrán esta temporada por el episodio de pedrisco ocurrido el pasado jueves.

Cano contestó de esta forma al PSOE que pidió ayudas regionales. "Quien las tiene que aportar es el ejecutivo de Sánchez, porque es su responsabilidad". "Ya nos gustaría poder hacer un fondo de contingencia para casos como el ocurrido el pasado jueves, pero falta que el gobierno socialista, aborde el proceso de financiación autonómica, y se acabe con la sangría de disponer de 1.000 millones de euros menos cada año", ha dicho.

El seguro agrario es la única herramienta que tienen los agricultores para luchar contra las inclemencias climatológicas adversas, pero, según Cano "en el caso del almendro no sirve para nada, por eso no lo contratan y por lo tanto no es un instrumento útil".

La razón, ha añadido, es que los rendimientos que se permite contratar "son extremadamente bajos" y "por mucho que apoyemos con ayudas para abaratar el coste, los agricultores no contratan". Es por ello, por lo que ha reclamado el Gobierno de España debería "realizar de forma urgente modificaciones en este seguro para que cubra las necesidades reales de los agricultores de almendro".