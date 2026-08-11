El PP exige la modificación del Código Penal para endurecer las penas por las agresiones a policías y guardias civiles

El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional Alfonso Fernando Cerón - PP

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Asamblea Regional Alfonso Fernando Cerón ha exigido al Gobierno de España la modificación "de forma urgente" del Código Penal, para endurecer las penas por agresiones y delitos de odio contra los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

La petición busca, según el parlamentario, "reforzar la protección jurídica de los agentes ante el aumento de agresiones, ataques y faltas de respeto registrado en los últimos años". Además, el PP ha apuntado que estará moción se prevé presentar en el parlamento regional.

Cerón considera necesario "ofrecer una mayor protección a los agentes y reforzar, al mismo tiempo, el respeto a la autoridad y la convivencia democrática". "Sánchez debería volver de sus vacaciones y ponerse manos a la obra para que salga delante inmediatamente esta modificación legislativa que tanto están pidiendo los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", ha reclamado.

Alfonso Fernando Cerón, ha criticado que "el Gobierno de Sánchez, en lugar de distinguir como es debido a quienes se juegan la vida a diario por nuestra seguridad, no atiende a sus demandas y pone cada vez más impedimentos a su trabajo".

Por otra parte, el parlamentario también ve necesario "urgentemente más efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para hacer frente al aumento de la delincuencia en la Región de Murcia".

Cerón ha asegurado que "el delegado del Gobierno podrá maquillar las estadísticas como quiera, pero seguir agachando la cabeza para tapar la falta de efectivos por una mala planificación del Gobierno de Pedro Sánchez es un error que pagan los ciudadanos de esta Región".

Por otra parte, ha reclamado un aumento de los medios materiales para que los agentes desempeñen su trabajo con seguridad, ya que considera que "faltan chalecos antibalas y solo hay seis pistolas táser operativas a disposición de los guardias civiles de esta Comunidad".

Además, el Partido Popular, a través de sendas mociones aprobadas por unanimidad en la Asamblea Regional, ha pedido al Gobierno de España que reconozca a la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo, tal y como llevan solicitando desde hace tiempo los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil, en su petición también de la jubilación anticipada, para poner fin al agravio entre cuerpos.

Cerón ha destacado que "son dos cuerpos ejemplares, eficaces y profundamente respetados por los españoles, que valoran su entrega, su profesionalidad y el papel esencial que desempeñan en la seguridad y la convivencia", por lo que "el Gobierno de España no puede seguir mirando hacia otro lado y debe actuar de forma contundente contra los agresores".