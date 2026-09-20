El PP exige un plan nacional de inserción laboral para personas con discapacidad

La diputada regional del Partido Popular Sonia Ruiz - PP

MURCIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Sonia Ruiz, ha exigido al Gobierno de España, a través de una moción presentada en la Asamblea Regional, que ponga en marcha un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo para las personas con discapacidad, ante las dificultades que sigue encontrando este colectivo para acceder y mantenerse en el mercado laboral.

Ruiz ha señalado que los datos del décimo informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (ODISMET), presentado el pasado año ponen de manifiesto que "la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo una asignatura pendiente y requiere una respuesta firme, estructural y coordinada por parte del Gobierno de España".

Según el informe, la brecha de empleo entre las personas con y sin discapacidad alcanzó los 40,5 puntos, mientras que el 64,5 por ciento de las personas con discapacidad permanece inactivo. Además, el 59,4 por ciento de las personas con discapacidad desempleadas son parados de larga duración, una situación que afecta especialmente a quienes tienen entre 45 y 64 años.

"Estamos hablando de casi dos millones de personas en edad laboral que tienen derecho a desarrollar un proyecto profesional en igualdad de condiciones, y no podemos aceptar que las dificultades de acceso al empleo sigan siendo tan elevadas", ha afirmado la diputada popular.

Ruiz también ha alertado del crecimiento de la discapacidad psicosocial tras la pandemia, así como de la precariedad que continúa afectando a quienes acceden a empleos de baja cualificación. A ello se suma una brecha salarial del 18,7 por ciento y un riesgo de pobreza o exclusión social que alcanza a casi una de cada tres personas con discapacidad.

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular solicitará al Ejecutivo central la elaboración de un programa nacional destinado a mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Entre las medidas propuestas se encuentra la creación de un Plan Estratégico de Empleo Inclusivo, con especial atención a los mayores de 45 años, las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad psicosocial. "Las mujeres con discapacidad afrontan una doble discriminación y necesitan medidas específicas que permitan corregir esta desigualdad", ha explicado Ruiz.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Asimismo, el PP propone reforzar las políticas activas de empleo mediante itinerarios personalizados, formación específica e incentivos para favorecer la contratación indefinida en empresas ordinarias, además de mejorar los programas de formación profesional y universitaria accesibles y vincularlos de manera efectiva con la inserción laboral.

La iniciativa también reclama al Gobierno de España que adopte medidas para facilitar la compatibilidad entre las pensiones por incapacidad y el empleo, de manera que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral sin perder su protección social.

Ruiz ha defendido igualmente la necesidad de poner en marcha campañas nacionales contra los estigmas asociados a la discapacidad, especialmente en los centros de trabajo, y de reforzar el apoyo y la financiación estable de las organizaciones y agentes sociales que trabajan diariamente en la inserción laboral de este colectivo.

"Garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad no es solo una obligación legal, sino también una cuestión de justicia social y una oportunidad para nuestra economía. El Gobierno de España tiene que dejar de mirar hacia otro lado y poner en marcha medidas concretas que permitan que nadie quede excluido del mercado laboral por razón de discapacidad", ha concluido la diputada regional.