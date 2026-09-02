El PP pide en la Asamblea apoyar a Ceuta, mientras que Vox reclama suspender el acuerdo de amistad con Marruecos

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en la Asamblea Regional una moción para mostrar su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma, mientras que Vox ha presentado otra iniciativa en la que reclama la suspensión del acuerdo de amistad con Marruecos.

Así lo han anunciado este miércoles los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Joaquín Segado y Rubén Martínez, respectivamente, tras la reunión conjunta de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, en la que también se han referido a las concentraciones convocadas hoy en apoyo a Ceuta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha explicado que la moción del PP pretende trasladar desde la Asamblea Regional su "apoyo", "cercanía" y "solidaridad" con Ceuta, sus instituciones y sus ciudadanos ante una situación que ha calificado de "gravísima". El portavoz 'popular' ha defendido que lo ocurrido en la ciudad autónoma "no podemos reducirlo a un problema de carácter local", porque, según ha sostenido, "afecta a toda España".

En este sentido, ha asegurado que la entrada de personas ha "desbordado todas las capacidades de Ceuta" y ha reclamado al Gobierno de España una respuesta "extraordinaria", "coordinada", "firme" y "sostenida en el tiempo", así como que "restaure y restablezca la legalidad" de forma inmediata.

Segado también ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de la Región de Murcia para que participen en las concentraciones previstas este miércoles a las 20.00 horas ante los ayuntamientos en apoyo a Ceuta.

Asimismo, ha cargado contra el delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, al que ha acusado de imponer entre los cargos socialistas una "dictadura del miedo" para evitar que participen en estas movilizaciones. Según Segado, hay alcaldes y cargos del PSOE que querían acudir a las concentraciones pero que no lo harán "por miedo a las represalias dentro de su partido". Además, ha acusado a los socialistas de cometer un "acto de traición a la sociedad española" y de intentar "boicotear" las movilizaciones.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez, ha anunciado que su formación ha registrado una moción que pretende llevar al primer pleno que se celebre para que la Asamblea Regional inste al Gobierno de España a suspender el acuerdo de amistad con Marruecos.

Martínez ha defendido que España "no puede tener un acuerdo de amistad" con quienes, según ha afirmado, "quieren destruir nuestro país" y ha reclamado al rey de Marruecos una declaración expresa en la que reconozca y garantice el respeto a España, "a su soberanía y a su territorio".

"Eso es lo que queremos que la Asamblea Regional se pronuncie al respecto", ha señalado el portavoz de Vox, quien también ha confirmado que su grupo participará en las concentraciones convocadas esta tarde en apoyo a Ceuta. Martínez ha cargado además contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "traidor" y ha reclamado que convoque elecciones y se ponga "a disposición judicial".

También el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, José Ángel Antelo, se ha referido a la situación de Ceuta y ha acusado al PSOE de "respaldar la invasión" y de haber cometido "alta traición contra todos los españoles". Antelo ha defendido que al Partido Socialista hay que hacerle un "cordón sanitario" y ha utilizado esta posición para justificar su preferencia por que, en el futuro reparto de los cupos de iniciativas de la Asamblea, el PP disponga de más iniciativas que el PSOE.

Frente a las críticas de PP, Vox y Antelo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha reiterado el compromiso de su formación con Ceuta y ha asegurado que los socialistas estarán "siempre al lado" de la ciudad autónoma y de sus ciudadanos. "Tal y como ha expresado nuestro secretario general, Francisco Lucas, estaremos siempre al lado de Ceuta y de su ciudadanía", ha señalado Fernández.

La portavoz socialista ha subrayado que "Ceuta es una parte esencial de España" y ha trasladado el "apoyo" y la "solidaridad" del PSRM-PSOE para que la ciudad autónoma pueda "superar la situación excepcional que está viviendo lo antes posible".