El PP pide al Gobierno central la creación de un plan urgente para reforzar las plantillas de salud mental

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional para exigir al Gobierno central la puesta en marcha "inmediata" de un plan de medidas urgentes que permita paliar el "grave déficit" de profesionales especializados en salud mental en España, especialmente de psiquiatras y psicólogos clínicos.

Los 'populares' consideran que "esta carencia compromete seriamente la atención a miles de pacientes y genera que las comunidades autónomas no puedan cubrir adecuadamente estos puestos esenciales", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular María del Carmen Ruiz Jódar ha señalado que "la atención a la salud mental atraviesa una situación crítica".

En este sentido, Ruiz Jódar ha indicado que, según datos recientes, el sistema sanitario público español está equipado con 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, frente a los 19 de media en la Unión Europea, y seis psicólogos, "muy lejos" de los 36 que marca la media comunitaria.

"Estas cifras, alarmantemente bajas, han encendido las alertas entre profesionales sanitarios, pacientes y asociaciones del sector", ha dicho la parlamentaria, para quien "este déficit de recursos humanos se produce, además, en un contexto de incremento sostenido de los trastornos mentales en la población".

La denominada brecha de tratamiento --la diferencia entre la prevalencia de una enfermedad y las personas que reciben atención-- alcanza el 45% en la depresión mayor, el 40% en el trastorno bipolar y el 18% en la esquizofrenia a nivel europeo, lo que, según Ruiz Jódar, "evidencia la incapacidad del sistema para dar una respuesta adecuada".

La diputada del PP ha denunciado que, "pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad y el Comisionado de Salud Mental han optado por no abordar las carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud, como la insuficiencia de recursos humanos y económicos, centrando el debate en cuestiones ideológicas como el consumo de psicofármacos".

Asimismo, ha añadido que "esta falta de planificación ha contribuido a que España sea uno de los países donde más ha crecido el uso de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos".

"La escasez de profesionales provoca largas listas de espera, una atención claramente insuficiente y, en muchos casos, el abandono de los tratamientos por parte de los pacientes", ha advertido la diputada del PPRM, que ha indicado que "a esta situación se suma el alto nivel de estrés y desgaste emocional que sufren los propios profesionales sanitarios, lo que agrava aún más el problema".

"El refuerzo de los recursos humanos, la mejora de la formación y la garantía de un acceso equitativo a la atención en salud mental son medidas inaplazables si queremos evitar que esta crisis se convierta en un problema estructural", ha concluido Ruiz Jódar.