PP pide al PSOE que lleve al Congreso "un decreto limpio y sin chantajes si le verdad le importan los pensionistas"

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y diputada nacional Miriam Guardiola - PP

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia y diputada nacional Miriam Guardiola ha subrayado, en respuesta al PSRM, que "si al PSOE le importan de verdad los pensionistas, que lleven al Congreso un decreto limpio y sin chantajes y el PP votará a favor".

Y es que, ha denunciado, "los socialistas vuelven a mentir: el PP está a favor de la revaloración de las pensiones, pero no de los decretos trampa que usen a los pensionistas como rehenes".

Por ello, ha expresado su rechazo al "chantaje que plantea el Gobierno de Sánchez entre defender los derechos de las personas que tienen una vivienda okupada, y el de los españoles que quieren ver su pensión revalorizada año tras año".

"El Partido Popular está totalmente en contra de la inquiokupación", ha incidido Guardiola. "Si una persona que deja de pagar el alquiler y okupa esa vivienda está en una situación de vulnerabilidad, la administración pública es la que debe hacer frente a esa situación y darle las ayudas suficientes, pero no endosarle al propietario esa obligación", ha explicado.

A su juicio, "si el Gobierno de Sánchez está preocupado por el poder adquisitivo de nuestros mayores, no tiene más que presentar un Real Decreto que contenga exclusivamente la revalorización de las pensiones, o bien permitir que se tramite la proposición de ley del PP que pide su subida automática conforme al IPC".