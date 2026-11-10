El PP plantea un fondo de nivelación para la Región de Murcia mientras se aprueba el nuevo modelo de financiación - PPRM

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del 29 de noviembre incluye el compromiso de aprobar un Plan Nacional del Agua y poner en marcha un fondo de nivelación transitorio para las comunidades autónomas menos financiadas, entre ellas la Región de Murcia.

La candidata del PP al Congreso por Murcia, Miriam Guardiola, ha presentado estas propuestas junto al cabeza de lista al Senado, Francisco Bernabé. Guardiola ha señalado que el plan hidráulico, anunciado por Alberto Núñez Feijóo en sus visitas a la Región, contempla movilizar inversiones de hasta 40.000 millones de euros hasta 2030, dentro del Plan Nacional de Infraestructuras, según ha informado el Partido Popular de la Región de Murcia.

Según ha explicado, la iniciativa prevé modernizar los regadíos para reducir el consumo de agua y energía, generar nuevos recursos mediante infraestructuras, desalación y reutilización, así como mejorar embalses y conducciones. También incluye medidas para prevenir inundaciones y sequías, reforzar la seguridad de las presas y desarrollar sistemas de alerta temprana.

En materia de financiación autonómica, el PP plantea convocar la Conferencia de Presidentes al inicio de la próxima legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo, que se negociaría de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se sometería posteriormente a las Cortes. Mientras entra en vigor, el programa contempla crear un fondo de nivelación transitorio financiado con recursos del Estado.

Guardiola ha defendido que el nuevo sistema debe garantizar recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, especialmente en sanidad. También ha asegurado que el modelo no contemplará nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente.

Por su parte, Bernabé ha destacado las propuestas en materia de infraestructuras, que incluyen acelerar los tramos pendientes del Corredor Mediterráneo, mejorar las conexiones ferroviarias y viarias y reforzar el mantenimiento de las redes de transporte. El programa contempla un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones de euros para los próximos 15 años.

En la Región, las actuaciones previstas incluyen mejoras en los accesos ferroviarios y viarios al puerto de Cartagena, así como la extensión del suministro eléctrico a los buques atracados. En carreteras, el PP propone un programa de conservación de la red estatal, que cuenta con cerca de 600 kilómetros en la Región.