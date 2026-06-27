El PP pregunta en el Senado por que Sánchez excluye a la Región del Plan de Conservación de Carreteras Estatales

Archivo - El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PP - Archivo

MURCIA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha denunciado hoy el "nuevo agravio" del Gobierno de Pedro Sánchez a la Región de Murcia, después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya anunciado una inversión de más de 1.000 millones de euros para el mantenimiento y conservación de carreteras estatales en España "sin destinar ni un solo euro a la Región de Murcia".

Díez de Revenga ha calificado esta decisión de "absolutamente intolerable e injustificable" y ha criticado que "el Gobierno vuelva a tratar a la Región de Murcia como una comunidad de segunda, negándole unas inversiones que sí llegan al resto de territorios".

"¿Qué pasa, que el ministro considera que los murcianos no tenemos derecho a que se conserven nuestras carreteras estatales?", ha preguntado el senador popular, que ha lamentado que "una vez más, el Ejecutivo de Sánchez castiga a la Región de Murcia y demuestra su absoluto desprecio por las necesidades de esta tierra".

Ante esta situación, el Partido Popular ha exigido explicaciones por escrito al Ministerio de Transportes para que aclare por qué ha dejado fuera a la Región de Murcia del plan de conservación de carreteras del Estado. "Queremos que el señor Puente explique exactamente por qué considera que las carreteras estatales de la Región de Murcia no deben ser conservadas en igualdad de condiciones que las del resto de España", ha señalado.

Para Díez de Revenga, esta exclusión "no es un olvido, sino una decisión política" que evidencia "la falta de compromiso del Gobierno central con la Región de Murcia y con los murcianos, que pagan sus impuestos como cualesquiera otros españoles pero reciben mucho menos a cambio".

"El abandono de Sánchez a la Región de Murcia ya no se puede disimular", ha afirmado el senador, quien ha recordado que "esta tierra sufre un déficit histórico de inversiones en infraestructuras, servicios y comunicaciones por culpa de un Gobierno que la margina sistemáticamente".

Por ello, ha advertido de que el Partido Popular "no va a tolerar ni un desprecio más" hacia la Región de Murcia y va a seguir defendiendo "con firmeza" los intereses de los murcianos frente a un Ejecutivo "que ha convertido el castigo a esta comunidad en una práctica habitual".

"La Región de Murcia merece unas carreteras seguras, bien conservadas y a la altura de lo que reciben otros territorios. Merece respeto, inversiones y servicios públicos dignos. Y para eso hace falta que Sánchez se vaya de una vez, para que esta tierra pueda tener por fin lo que merece", ha concluido Díez de Revenga.

PREGUNTAS AL MINISTRO PUENTE

Tras esta "inversión récord" de 1.006 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, "de los cuales 0 euros son para la Región de Murcia", el senador ha registrado las siguientes preguntas dirigidas al ministro de Transportes Óscar Puente.

La cuestiones son: "¿Considera que las carreteras de la Región de Murcia se encuentran en perfecto estado? ¿Considera que no debe invertir en las carreteras estatales murcianas porque piensa que 'le hacen la ola cuando visita la Región' como declaró públicamente? ¿Cuánto ha invertido el gobierno del PSOE en mantenimiento de carreteras estatales en esta legislatura en la Región? ¿Por qué el ministro Puente decide que los habitantes de la Región de Murcia no merecen que se conserven adecuadamente sus carreteras estatales?".