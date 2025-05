PP: "El PSOE da la espalda a la Región y se niega a poner fin al colapso en la Justicia"

El PSOE rechaza en el Senado una "administración de Justicia en condiciones con más jueces, fiscales y nuevas infraestructuras"

MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha lamentado que el Partido Socialista "ha votado en contra de la moción presentada por el Partido Popular en la Comisión de Justicia del Senado para exigir más jugados, jueces y fiscales en la Región de Murcia, a pesar de los datos alarmantes de colapso judicial".

"El PSOE vuelve a dar la espalda a la Región y se niegan a aportar una solución para que tengamos una Justicia en condiciones", ha subrayado el promotor de la iniciativa en la Cámara Alta, Francisco Bernabé.

Durante su intervención, ha denunciado públicamente el "déficit estructural y endémico" que sufre la Administración de Justicia en la Región, con una "escasez crítica de jueces, fiscales y medios materiales que se ha agravado aún más bajo los gobiernos de Pedro Sánchez".

De hecho, ha criticado que la Región "no recibe ni una sola plaza nueva de magistrado desde hace más de un año, mientras que otras muchas comunidades sí". "Tenemos 168 jueces, con una de las peores ratios de España, y para equipararnos necesitaríamos al menos 50 más", ha advertido Bernabé.

El senador ha recalcado que hay 131 millones de euros "bloqueados en cuentas judiciales", que no pueden llegar a sus legítimos destinatarios "por culpa del colapso y la política insolidaria del Gobierno" y que hay diez juzgados desarbolados porque tienen más de 32.000 causas pendientes.

Bernabé ha señalado directamente a Pedro Sánchez como "único responsable del deterioro de la Justicia en la Región". "Castiga a la Región de Murcia porque sabe que aquí no va a gobernar jamás. Urgen respuestas que no llegan y resulta incomprensible que no las recibamos después de estar ya siete años gobernando", ha indicado Bernabé.

Bernabé ha acusado al Gobierno de Sánchez de "bloquear de forma deliberada" las infraestructuras judiciales más urgentes de la Región. "En Cartagena, el Gobierno se está literalmente riendo de nosotros. En 2022, dijeron que tenían el dinero para empezar la Ciudad de la Justicia y tres años después no han hecho absolutamente nada, ni siquiera han encargado el proyecto", ha apostillado.

La situación se repite en Lorca y Molina de Segura, donde las obras de sus Palacios de Justicia "llevan años durmiendo el sueño de los justos, sin fecha de finalización ni voluntad política para su ejecución".