El PP reclama incentivos y modificaciones normativas "urgentes" que favorezcan el almacenamiento energético

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo - PP

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, Antonio Luengo, ha reclamado en la Comisión del Senado que investiga las causas que provocaron el apagón del pasado día 28 de abril, incentivos y modificaciones "urgentes" de la normativa que favorezcan el almacenamiento energético, "para así evitar que se repita la falta de suministro eléctrico como la ocurrida aquel día".

"El Gobierno debe entender que la regulación no puede ir, por un lado, y el desarrollo tecnológico por otro", ha asegurado Luengo, porque "su dejadez regulatoria es la que ha provocado el caos energético que estamos pagando todos los usuarios".

En su opinión hay que seguir el ejemplo de países como Alemania y Francia, donde se han adoptado marcos regulatorios específicos para integrar el almacenamiento como elemento clave de estabilidad del sistema.

El senador 'popular' ha reiterado que el Partido Popular no entrará en la "dualidad artificial" que, a su juicio, pretende imponer el Ejecutivo enfrentando fuentes de generación entre sí. "Todas las energías son necesarias dentro de un mix equilibrado, pero lo que no es admisible es la improvisación y la irresponsabilidad en la planificación", ha concluido.

Luengo ha asegurado que "el Gobierno engañó a los españoles al señalar a una planta solar como responsable del apagón, cuando ha quedado claro que una instalación de esas características no puede tumbar por sí sola todo el sistema eléctrico nacional, tal y como han demostrado números expertos".

El senador ha subrayado, además, que en España hay muchas plantas instaladas, que no están produciendo energía, o no pueden operar a pleno rendimiento, debido a la falta de infraestructuras de interconexión, y refuerzo de las existentes, que el propio Gobierno no ha ejecutado.

En este sentido, ha criticado las declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica de España, calificándolas de "irresponsables", por generar desconfianza hacia la energía solar fotovoltaica y provocar un enfrentamiento innecesario entre distintas fuentes de generación.

Luengo ha sido tajante al afirmar que "el problema no es la energía solar ni ninguna fuente renovable", capaces de contribuir a la estabilidad de la red siempre que se les habilite adecuadamente. "Para el Partido Popular "las energías renovables son fuentes de generación de energía estratégicas, al igual que el resto de las tecnologías de generación", ha incidido.

A su juicio, el origen del apagón radica en un error de planificación del mix energético impuesto por el Gobierno a Red Eléctrica y "lo que realmente ha quedado demostrado es que el gobierno no ha acompasado adecuadamente la normativa a la realidad del mix energético, impidiendo, en su caso, a estas tecnologías proteger al sistema de las oscilaciones de tensión, una de las virtudes precisamente de esta tecnología".

Asimismo, ha recordado que el coste del sistema reforzado implantado tras el apagón oscila entre los 550 y los 1.300 millones de euros, una factura que "terminaremos pagando todos los españoles" y que, según ha afirmado, "podría haberse evitado con una planificación adecuada".

El senador del PP también ha señalado que el Gobierno mantenía en vigor un procedimiento operativo con 25 años de antigüedad, el denominado PO 7.4, pese a que el sector venía reclamando su adaptación desde hacía tiempo.

Tras el apagón, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) modificó el procedimiento en apenas tres semanas. "Eso demuestra que el Gobierno sabía que la normativa estaba obsoleta y que existía un riesgo", ha afirmado Luengo, y ha insistido en que "la regulación debe ir de la mano del desarrollo tecnológico", ha concluido.