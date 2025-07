El PP recuerda que "la AIReF constata que el Ingreso Mínimo Vital sin itinerarios de inserción laboral es un fiasco"

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular, Violante Tomás, ha denunciado este jueves el fracaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras conocerse el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que constata que esta ayuda ha disminuido la probabilidad de trabajar (supone una caída del 12 por ciento y un 11 menos de los días trabajados respecto al anterior informe) y recomienda una reformulación completa del incentivo al empleo.

"Cinco años después de su implantación, el IMV no ha cumplido los objetivos que el Gobierno de Sánchez prometió: ni ha llegado a quienes más lo necesitan, ni ha servido para ayudarles", ha subrayado Tomás.

"El problema no es solo que no llegue, sino que el modelo del Gobierno socialista desincentiva la búsqueda activa de empleo, porque no va ligado a itinerarios reales de inserción laboral. Y eso es inadmisible", ha recalcado la diputada del PP.

Violante Tomás ha resaltado que "mientras el Gobierno de España abandona a los sectores vulnerables, el Gobierno de López Miras ha hecho de la política social una prioridad: el presupuesto regional destinará una inversión histórica en el presupuesto de 592 millones de euros para proteger a quienes más lo necesitan", el mayor esfuerzo económico en esta materia de la historia de la Región.

"El IMV ha generado cuellos de botella, burocracia y frustración. Pero lo más grave es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vendido humo: un falso escudo social que deja fuera a la mitad de las personas en situación de pobreza severa", ha lamentado Tomás. Según el último informe anual del Consejo Económico y Social (CES), recuerda que la AIReF concluyó que más de la mitad de las personas que podrían beneficiarse de esta ayuda no la están recibiendo.

Con todo ha insistido en que "el empleo es la mejor política social, y el Ingreso Mínimo Vital debe ir acompañado de un itinerario laboral obligatorio. No podemos permitir que una ayuda que debía ser temporal se convierta en una trampa de dependencia", ha concluido la parlamentaria.