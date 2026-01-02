El PPRM se congratula de liderar la actividad en el Senado frente a un PSOE que "duerme la siesta"

1039840.1.260.149.20260102141943 Diputados y senadores del PP por la región de Murcia - PPRM

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los senadores del PP por la Región de Murcia han tramitado, superado ya el ecuador de la legislatura, más de 2.000 iniciativas parlamentarias, lo que les convierte en el grupo territorial autonómico "más activo" de los 'populares' en la Cámara Alta, frente a un PSOE que "duerme la siesta rodeado de corrupción".

Así lo han resaltado en una rueda de prensa en la que, junto a diputados nacionales, han hecho balance de la actividad desarrollada en 2025 en ambas cámaras.

El senador Francisco Bernabé ha afirmado que "este compromiso contrasta con la escasa actividad de las senadoras socialistas murcianas, que apenas han impulsado medio centenar de iniciativas" y que, además, "han votado en contra de todas las propuestas del PP relativas a agua, Mar Menor, bahía de Portmán, financiación autonómica, seguridad ciudadana, justicia e infraestructuras".

Estas "solo salieron adelante gracias a la mayoría absoluta del PP", ha dicho Bernabé, quien ha subrayado "la firme labor de control del PP al Gobierno de España en la Comisión de Investigación del caso Koldo, donde se sigue analizando la presunta corrupción socialista".

"Seguimos exigiendo explicaciones a Pedro Saura, exsecretario general del PSRM y actual presidente de Correos, por las contradicciones y falsedades vertidas en su comparecencia ante la comisión, donde negó conocer a Koldo García o haber intervenido en los rescates de Air Europa y Plus Ultra", ha dicho, tras lo que ha insistido en que se trata de afirmaciones que, según las investigaciones de la UCO, han quedado "desmentidas".

Del mismo modo, el senador ha reclamado "aclaraciones sobre las presuntas comisiones ilegales vinculadas a las obras del soterramiento del AVE en Murcia, cuya licitación y adjudicación fueron anunciadas y supervisadas por Saura cuando era número dos del Ministerio de Transportes". "Hoy en día, sigue sin dar explicaciones pese a nuestras reiteradas peticiones", ha apostillado.

Bernabé ha defendido el compromiso de su partido'pr "seguir trabajando sin descanso en el Senado para defender los intereses de la Región frente a un PSOE más pendiente de obedecer a Pedro Sánchez que de cumplir con los murcianos".

GUARDIOLA: "2025 HA SIDO EL 'ANNUS HORRIBILIS' DEL PSOE"

Por su parte, la diputada nacional Miriam Guardiola ha descrito este 2025 como "el 'annus horribilis' del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez", marcado por doce meses de "corrupción sistémica, escándalos de machismo y abusos sexuales, caos en la gestión pública y una grave degradación institucional y democrática". Y ha avisado del "calvario judicial" que espera a los socialistas en 2026.

"No ha habido un solo día sin nuevos escándalos que afecten al entorno del PSOE y del Gobierno. La lista de casos y nombres es interminable y abarca desde la gestión de las mascarillas durante la pandemia hasta obras públicas, hidrocarburos, la SEPI y la posible financiación irregular del PSOE", ha destallado.

"Registros, investigaciones judiciales y detenciones han convertido Ferraz y varias dependencias del Gobierno en epicentro de la corrupción política", ha agregado Guardiola.

Para la diputada, "este año pasará a la historia como el año en que cayó el fiscal general del Estado y en el que el Gobierno quedó rodeado de causas judiciales, con antiguos cargos socialistas implicados en tramas de corrupción y pagos irregulares", ha asegurado Guardiola. "Bajo el lema 'soy socialista porque soy feminista', se han destapado casos de acoso sexual, comportamientos vejatorios y prostitución, silenciados por el propio partido".

"El año también ha estado marcado por el apagón, el colapso ferroviario, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, la asfixia fiscal, la mala gestión de los fondos europeos, la crisis de la vivienda y la discriminación hacia las comunidades autónomas", ha denunciado.

Guardiola ha insistido en que "solo en 2025 permanecen paralizadas 147 iniciativas legislativas, muchas de ellas impulsadas por el PP. El Congreso no puede convertirse en una sucursal de la Moncloa ni renunciar a su función de control al Gobierno", ha afirmado la diputada nacional.

Pese a este bloqueo, "el PP ha presentado 38 leyes y numerosos planes en materias clave como conciliación, fiscalidad, vivienda, inmigración, seguridad, mundo rural o regeneración institucional, además de impulsar acuerdos entre comunidades autónomas y grandes ciudades".

"Mientras el PSOE se hunde en los escándalos y la parálisis, el Partido Popular representa la esperanza de millones de españoles", ha asegurado la parlamentaria del PP.

"El PP afronta 2026 con el objetivo de dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos y con la confianza en que los españoles volverán a expresarse con claridad en las próximas citas electorales. España necesita un cambio y cuanto antes puedan hablar los ciudadanos en las urnas, antes podrá comenzar la regeneración política que nuestro país merece", ha concluido.