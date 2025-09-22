PPRM denuncia la "desprotección" de víctimas por fallos en pulseras antimatrato y exige explicaciones al PSRM-PSOE

Parlamentarios del PP en una rueda de prensa sobre fallos en las pulseras antimaltrato - PPRM

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Violante Tomás ha denunciado este lunes la "desprotección" de las mujeres víctimas de violencia de género por los fallos en las pulseras antimaltrato del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de ser "el gobierno más incompetente y más irresponsable de la historia de la democracia".

Tomás ha señalado que el Gobierno central cambió "las pulseras que funcionaban por pulseras de feria compradas en AliExpress" y ha insistido en que la Fiscalía ya confirmó en su memoria de 2024 "absoluciones de maltratadores por fallos" en estos dispositivos, lo que benefició a "un número indeterminado de presuntos delincuentes".

En este sentido, ha criticado la respuesta del Ejecutivo por ofrecer "un relato diciendo que no ocurrió nada" y cuantificar en un 1% el número de mujeres desprotegidas, "con cero explicaciones y cero rendición de cuentas" a las víctimas y a la ciudadanía.

La parlamentaria 'popular' ha pronunciado estas palabras en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede regional del PP junto a la también diputada nacional Miriam Guardiola y a los senadores Francisco Bernabé, Antonia López Moya y Antonio Luengo.

Tomas ha precisado que las pulseras se compraron "por un precio diez veces inferior a las originales", lo que permitía a los maltratadores quitárselas con facilidad. "Como no se podía acreditar que se hubieran saltado la orden de alejamiento, se les absolvía", ha explicado.

El PP ha anunciado una batería de acciones políticas para abordar esta situación y ha solicitado la comparecencia de la ministra de Igualdad, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y la Secretaria de Estado de Igualdad.

SOBRE EL PSRM: "HAY QUE TENER LA CARA MÁS DURA QUE EL CEMENTO ARMADO"

Además, Tomás ha exigido al Partido Socialista de la Región de Murcia que concrete cuántas mujeres se han visto afectadas "por las pulseras basura" en esta comunidad y ha criticado la actitud del delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

"Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para que un secretario general del Partido Socialista hable de feminismo y de igualdad cuando ha puesto en peligro la vida y la integridad de muchas mujeres víctimas de violencia de género por racanear en aquello que no debía y comprar dispositivos sin garantías y contra el criterio de los expertos", ha afirmado.

A juicio de la senadora, "lo que tenía que hacer el señor Lucas hoy mismo, mejor que mañana, es decir cuántas mujeres en la Región se han visto afectadas por las pulseras basura; dar explicaciones a la sociedad murciana, pedir perdón, aunque esa palabra no está en el diccionario de los socialistas, y asumir responsabilidades".

Tomás ha calificado al Gobierno de Sánchez como "el más machista y dañino de la historia de la democracia para las mujeres". "Con la ley del 'solo sí es sí' redujeron las penas a más de 1.200 condenados por delitos sexuales", ha criticado.

El PP llevará al Congreso una moción para forzar la reprobación de la ministra de Igualdad y este martes el Senado celebrará una sesión monográfica sobre violencia de género para abordar "el escándalo de las pulseras antimaltrato". "Necesitamos explicaciones sobre esta nueva chapuza del Gobierno del Partido Socialista", ha concluido.