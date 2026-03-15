El PPRM exige un PNA y recuperar de forma urgente las inversiones en infraestructuras hidráulicas

El Pleno del Senado pone en marcha la comisión de investigación sobre la red ferroviaria en España, a propuesta del PP - PP

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha urgente de un Plan Nacional del Agua (PNA) y la recuperación de la inversión en infraestructuras hidráulicas que, a su juicio, "son la única forma eficaz de proteger a la población frente a inundaciones y aprovechar los recursos hídricos".

Díez de Revenga ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya basado su estrategia frente a las riadas únicamente en "sistemas de aviso temprano", es decir, "una política que se limita a advertir a los ciudadanos para que intenten ponerse a salvo mientras el agua arrasa todo a su paso".

"El Gobierno de Sánchez defiende que la única forma de protegernos de las inundaciones es avisarnos temprano para que cada uno se salve como buenamente pueda y luego llegue la inundación y arrase todo. Todo por la cabezonería ideológica de no hacer lo que realmente nos protege, que son las obras hidráulicas", ha señalado el senador.

En este sentido, el dirigente del PP ha denunciado que el Gobierno central lleva "siete años descuidando las presas y el conjunto de infraestructuras hidráulicas", unas instalaciones que "son las que realmente frenan el agua, reducen los daños materiales y, sobre todo, evitan la pérdida de vidas humanas".

Por ello, desde el Partido Popular han exigido que el Ejecutivo impulse un Plan Nacional del Agua que priorice la seguridad de las presas, la modernización de infraestructuras y nuevas inversiones hidráulicas que permitan mejorar la protección frente a inundaciones.

"Es imprescindible volver a invertir en infraestructuras hidráulicas para proteger a todos los ciudadanos. Además, estas obras permiten gestionar mejor los recursos y reutilizar el agua posteriormente, algo fundamental en territorios como la Región de Murcia", ha concluido Díez de Revenga.