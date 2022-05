El PPRM impulsará una "gran alianza" en el Levante para "defender el trasvase Tajo-Segura"

MURCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha afirmado este lunes que su partido impulsará una "gran alianza" en el Levante español, junto a las provincias de Alicante y a Almería, para "defender el trasvase Tajo Segura", informaron fuentes de la formación política en un comunicado.

Guardiola, que ha hecho estas declaraciones tras la celebración del Comité de Dirección del PPRM, celebrada bajo la presidencia de Fernando López Miras, ha lamentado que "la semana pasada se perpetró uno de los mayores ataques del PSOE a la Región, uno de los mayores hachazos que se recuerdan contra el agua en toda la historia de nuestra democracia".

En esa línea, la dirigente 'popular' ha destacado que "mientras que el presidente Fernando López Miras acompañaba a los agricultores para ayudarles ante la crisis del temporal, a kilómetros y en los despachos, se estaba perpetrando uno de los mayores ataques al agua, a la agricultura y al campo".

"El plan del trasvase es una condena a muerte, pero la gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones incendiarias de la alcaldesa de Toledo", ha denunciado la portavoz, tras lo que ha remarcado que "fue una humillación, un insulto en la casa de todos los murcianos y supuso una auténtica provocación".

Según ha asegurado Guardiola, el fin del trasvase Tajo-Segura "supondría enviar al paro a más de 15.000 trabajadores, además de poner en riesgo 150.000 empleos directos y más de 150.000 empleos indirectos", a lo que ha añadido que "también supondría la eliminación de, al menos, 12.000 hectáreas de regadío y una pérdida de 3.000 millones de euros del Producto Interior Bruto a nivel nacional".

Esto demuestra, a su juicio, que "el Partido Socialista de la Región de Murcia es un cero a la izquierda para Pedro Sánchez y también que el presidente del Gobierno de España no gobierna para todos los españoles, sino solo para sus socios".

En esa línea, ha destacado que "para Sánchez, nuestra tierra no existe, no defiende el trasvase, nunca lo ha hecho, y los socialistas en la Región no alzan la voz ante esta injusticia que afecta a todos los murcianos".

Por eso, Guardiola ha hecho un llamamiento a la unidad "para que todos los partidos políticos puedan apoyar la ofensiva parlamentaria del PPRM, que hemos impulsado en todos los ayuntamientos y en la Asamblea Regional, para frenar ese plan del Tajo, porque esta infraestructura es de todos los ciudadanos de la Región y está por encima de cualquier color político".

"El trasvase Tajo-Segura se defiende con hechos y, desde el PP, haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender el agua, el trasvase, a nuestros ciudadanos y a la Región de Murcia", ha concluido la portavoz.