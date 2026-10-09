El PPRM tiene "prácticamente cerradas" las candidaturas a las elecciones generales y autonómicas

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica celebrada en la Filmoteca Regional de Murcia - PP

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha confirmado este viernes que la formación tiene "prácticamente elaboradas" y "cerradas" las listas electorales tanto para los comicios generales, como para los autonómicos.

A preguntas de los periodistas en un acto público celebrado en San Javier, López Miras ha precisado que, en lo que respecta al ámbito municipal, el partido se encuentra en la fase de "terminar de perfilar todos los candidatos".

El dirigente regional del PP ha ensalzado el papel de referentes municipales como Fulgencio Gil en Lorca y José Ángel Alfonso en Molina de Segura, al tiempo que ha destacado el liderazgo de Rebeca Pérez en Murcia y Noelia Arroyo en Cartagena, a quienes ha definido como "dos de los grandes referentes en la política municipal" del país.

"Estoy seguro que van a poder refrendar y aumentar la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones", ha dicho al respecto.

Sobre la decisión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aplazar los congresos regionales, López Miras ha dicho que es "lo lógico" en tanto que los próximos 50 días deben dedicarse a "organizar muy bien las estructuras" y transmitir a los españoles las propuestas del PP y de su líder "como la única alternativa posible al sanchismo".