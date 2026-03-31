El precio del alquiler en Murcia sube un 8,5% interanual en el primer trimestre de 2026, según Idealista

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en la Región de Murcia subió un 8,5% en términos interanuales en el primer trimestre de 2026, hasta los 9,1 euros por metro cuadrado.

Este dato supone un ascenso trimestral del 2% y del 0,9% mensual, según el último informe de precios publicado por Idealista.

La ciudad de Murcia experimentó una subida del 8,3% interanual, que dejó el precio del metro cuadrado en 9,8 euros, lo que supone el mayor precio de las rentas en la ciudad desde que Idealista tiene registros.

Entre los municipios analizados en la Región, la mayor subida interanual se registró en Los Alcázares (14,2%), seguida por el incremento del 9,8% de Alcantarilla y el 9,7% de Cartagena.

Lorca (-2,6%) experimentó el único descenso entre los municipios analizados por idealista. Por su parte, la Manga del Mar Menor (10,8 euros/m2) fue el mercado más exclusivo de la Región, seguida por la capital y San Pedro del Pinatar (9,4 euros/m2).

Lorca (6,8 euros/m2) y Molina de Segura (7,3 euros/m2), en cambio, ofrecieron las rentas más económicas.

Para el portavoz de idealista, Francisco Iñareta, "todas las medidas aprobadas en los últimos años y que pretendían proteger al inquilino han provocado el efecto contrario: un desastre regulatorio y los inquilinos más desprotegidos que nunca".

"En este marco de inseguridad jurídica, en el que las reglas pueden cambiar constantemente, el propietario está decidiendo sacar su casa del mercado o venderla y olvidarse de problemas. La ecuación es muy sencilla: si hay menos casas para alquiler y la demanda no para de crecer no es difícil comprender que los precios suban", ha afirmado Iracheta.

SUBIDAS MÁS MODERADAS

En el primer trimestre de 2026, la presión sobre la escasa oferta disponible se mantuvo, lo que siguióempujando al alza los precios, aunque el crecimiento se relajó con un 7,1% hasta situar el metro cuadrado en 15 euros mensuales. En tasa trimestral, los precios crecieron un 2,2%.

En la ciudad de Barcelona, los precios se redujeron un 3,7% en los últimos 12 meses, pero cayeron un 5,1% si lo comparamos con el mes de diciembre pasado. El metro cuadrado se ha situado en 22,6 euros/m2 .

Madrid finalizó el trimestre con una subida interanual en el precio del alquiler de vivienda del 9,4%, lo que situó el precio del metro cuadrado en la capital en 23,2 euros. Los precios aumentaron un 2,4% en el último trimestre, pero se redujeron un 0,2% en la capital durante el último mes.

Todas las capitales tuvieron precios del alquiler más elevados que en marzo de 2025, con la excepción de Barcelona, siendo Ciudad Real la capital en la que más creció el alquiler en un año, el 14,4%.

Entre los grandes mercados, las mayores subidas se produjeron en Madrid (9,4%), Alicante (9%), Palma (7,6%), Valencia (7,1%), Sevilla (6,8%), Málaga (6,4%), San Sebastián (6,1%) y Bilbao (5,4%).

Madrid fue la capital más cara para alquilar una vivienda, con 23,2 euros/m2, seguida por Barcelona (22,6 euros/m2) y San Sebastián (18,8 euros/m2). En cuarto lugar se situaron Palma (18,6 euros/m2) y a continuación están Valencia (16,4 euros/m2) y Málaga (16,2 euros/m2).

En la parte baja de la tabla figuraron a Zamora (7,8 euros/m2), Ourense y Lugo (8,1 euros/m2 en los dos casos).

Un total de 28 de las 50 capitales españolas analizadas marcaron precios máximos este trimestre, entre ellas Palma, Málaga, Sevilla y Bilbao.