El precio medio del alquiler sube un 8,2% en la Región de Murcia en el último año

Archivo - Vivienda en alquiler - ARCHIVO

MURCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha subido un 8,2% en términos interanuales en la Región de Murcia, hasta situarse en 9,88 euros por metro cuadrado en noviembre, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

La variación interanual lleva 74 meses (6,2 años) en positivo en la comunidad autónoma, donde, tras el incremento de noviembre, la vivienda estándar de 80 metros cuadrados se alquila 60 euros más cara que hace un año.

En cinco de los ocho municipios de la Región de Murcia analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior.

El orden de mayor a menor es San Javier (23,9%), San Pedro del Pinatar (21,3%), Torre Pacheco (18,7%), Molina de Segura (14,4%), Murcia capital (12,6%) y Cartagena (7,4%). Por su parte, en la zona de La Manga del Mar Menor ha aumentado un 1,7%.

Por otro lado, los municipios con descensos interanuales son Águilas (-19,2%) y Mazarrón (-13,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, el orden de mayor a menor es San Javier (14,92 euros), La Manga del Mar Menor (12,23 euros), Los Alcázares (11,80 euros), Mazarrón (11,42 euros), Murcia (10 euros), Cartagena (9,70 euros), Torre Pacheco (9,01 euros), San Pedro del Pinatar (8,99 euros), Molina de Segura (7,87 euros), Águilas (7,74 euros) y Lorca (6,16 euros).