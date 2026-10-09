El precio del turismo usado sube un 3,2% en septiembre en la Región de Murcia hasta los 12.510 euros

Turismo de segunda mano a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado experimentó en septiembre un ascenso del 3,2% en la Región de Murcia en tasa interanual, con lo que alcanzó un valor medio de 12.510 euros, una cifra alineada con el comportamiento medio del país, según los datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En comparación con el mes anterior, la cotización de los vehículos de segunda mano registró un repunte del 1,3% en la comunidad en relación con agosto, un dato que contrasta con la evolución registrada en el conjunto de España, donde el importe medio descendió un 0,5%.

Por lo que respecta a los turismos con más de ocho años de antigüedad, las operaciones de compraventa en la Región de Murcia se cerraron a un coste medio de 10.211 euros durante el noveno mes del año, lo que representa una subida interanual del 4%.

En el ámbito estatal, el precio medio fijado para este segmento se situó en 11.178 euros, un 6,2% más en variación anualizada. En la comparación con el mes anterior, el valor dentro de la comunidad creció un 0,5%, mientras que el indicador nacional reflejó un incremento del 0,3%.

Los turismos de esta antigüedad representaron el 71% del total del mercado de ocasión en la Región de Murcia, frente a la cuota del 64,6% contabilizada a escala nacional.

A nivel nacional, el coste del turismo usado moderó su ritmo de subida en el noveno mes del año, con un aumento interanual del 3,2% y un importe medio de 13.401 euros, lo que se posicionó por debajo del promedio anual de 13.410 euros.

La cifra de septiembre superó únicamente a la del mes de enero (13.336 euros) y quedó distanciada de las cotizaciones fijadas en marzo (13.610 euros) y febrero (13.555 euros). De forma paralela, la evolución mensual del turismo de segunda mano en el conjunto del país mostró una contracción del 0,5%.

En el acumulado de los tres primeros trimestres del año, los automóviles de ocasión registraron un coste medio de 13.410 euros, un 3,3% por encima de la media abonada en el mismo periodo del año 2025.

Dentro del segmento de más de ocho años en el mercado nacional, estas unidades acapararon el 64,6% de las transacciones del mes. Su precio registró un encarecimiento interanual del 6,2%, tras alcanzar una cotización media de 11.178 euros, un 0,3% superior al contabilizado en agosto de 2026.

CAMBIO EN LA TENDENCIA DEL MERCADO

Ancove ha señalado un cambio en la estructura del mercado de turismos usados hacia unidades de menor antigüedad, si bien con una progresión lenta. Aunque el volumen global de ventas anotó una caída del 0,6% respecto a septiembre de 2025, las transacciones de vehículos de más de 36.000 euros subieron un 11,2%, con lo que pasaron a representar el 6,2% de la cuota total frente al 5,6% del mismo mes del año anterior.

Por su parte, la venta de automóviles por debajo de los 3.000 euros retrocedió un 5,3% en el mes, mientras que las unidades con precios inferiores a 6.000 euros representaron algo más de un tercio del mercado total.