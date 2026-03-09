El precio del turismo usado sube un 2% en la Región de Murcia en febrero, hasta los 12.411 euros, según Ancove

Archivo - Coches usados en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del turismo de segunda mano en la Región de Murcia se situó en 12.411 euros en febrero de 2026, lo que supone un incremento del 2% con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El aumento registrado en la comunidad fue menor que el del conjunto nacional, que experimentó un incremento del 3,9% en tasa interanual, hasta alcanzar los 13.555 euros.

En términos mensuales, el precio de los turismos descendió un 0,6% en la Región de Murcia, mientras que en media nacional aumentó un 1,4%.

En los coches de más de ocho años, el precio medio se situó en la Región en 9.920 euros, un 3,2% de subida interanual, en contraste con los 10.850 euros que se pagaron de media en España, con un aumento del 5,6%. En términos mensuales, sobre enero, el precio cayó un 3,2% en la comunidad y, en media nacional, aumentó el 0,9%.

El segmento de los turismo de más de ocho años supuso el 70,5% de las ventas de febrero en la comunidad, frente al 61,5% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

En febrero, el precio de los turismos usados subió un 3,9% interanual en España, hasta 13.555 euros, en un mes en el que la inflación general aumentó el 2,3% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE. En términos mensuales ascendió un 1,4%.

Por tramos de precios, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes --un total de 39.362-- se pagó por debajo de los 3.000 euros y, el 6,3% --11.209-- superó los 36.000 euros.

Las ventas, que en el mes subieron casi el 1,3%, se concentraron en los turismos más baratos, pero se produjeron incrementos en los coches más caros, los que superaron los 21.000 euros.

En los turismos de más de ocho años, el precio medio en febrero fue de 10.850 euros, lo que supone un incremento del 5,6% interanual, y un 0,9% mensual comparado con los precios de enero. De los 177.150 turismos transferidos este mes, 108.907 superaron los ocho años, el 61,5%.

El crecimiento del precio del turismo de segunda mano sobre el mismo mes de 2026 se trasladó a la mayoría de comunidades autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha, donde se abarató un 20,2%, y La Rioja, un 0,4%. La mayor subida se registró en Aragón, un 7,5%, y en Cataluña, el 6%.

En los turismos más antiguos, la subida fue generalizada sin excepciones, pero con diferencias notables: subió el 9,9% en Aragón, mientras en Navarra el alza se moderó al 1,1%.