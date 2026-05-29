El precio de la vivienda en la Región se dispara un 26,5% en mayo, el mayor incremento del país

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MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Región de Murcia ha registrado un incremento del 26,5% en su variación interanual durante el mes de mayo, lo que sitúa el precio medio en 2.144 euros por metro cuadrado.

Este repunte posiciona a la comunidad como la autonomía donde más se ha encarecido la vivienda en el último año, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicados este viernes.

En términos mensuales, el precio en la Región experimentó una subida del 1,4% respecto al mes anterior.

Con estos valores, la adquisición de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en la comunidad se oferta a una media de 171.494 euros, frente a los 135.590 euros que costaba en mayo del año pasado.

Esto supone un desembolso adicional medio de 35.904 euros (un 26,5% más) para los compradores en doce meses.

PRECIOS POR MUNICIPIOS

Si se analiza el comportamiento del mercado de segunda mano por municipios dentro de la Región de Murcia, San Javier se sitúa a la cabeza de los incrementos interanuales en mayo con una subida del 38,9%, alcanzando los 2.439 euros por metro cuadrado.

Le siguen de cerca Archena, con un repunte del 34,9% (1.153 euros por metro cuadrado), y Alhama de Murcia, donde los precios escalaron un 32,2% en el último año a pesar de registrar una leve caída mensual del 0,8% (1.995 euros por metro cuadrado).

Otras zonas y localidades costeras y de gran demanda también registraron fuertes subidas interanuales por encima del 20%, como es el caso de Los Alcázares (28,9% interanual y un precio de 3.617 euros por metro cuadrado), La Manga del Mar Menor (28,7% interanual y 3.138 euros por metro cuadrado), Águilas (22,6% interanual y 2.359 euros por metro cuadrado) y Calasparra, que destaca además por registrar uno de los mayores incrementos mensuales con un 4,1% hasta situarse en los 839 euros por metro cuadrado.

Por su parte, el comportamiento en los municipios con mayor población de la comunidad autónoma ha mostrado una tendencia más moderada. En Cartagena, el precio de la vivienda de segunda mano subió un 14,1% interanual en mayo, situando el coste del metro cuadrado en 2.053 euros, tras un ligero descenso mensual del 0,3%. En Lorca, el incremento interanual fue del 13,8% (1.544 euros por metro cuadrado), con un avance mensual del 1,2%.

En cuanto a Murcia capital, el precio medio ofertado se situó en mayo en 1.971 euros por metro cuadrado, lo que representa un repunte interanual del 9,5% tras ajustar su valor un 1,2% a la baja respecto al mes anterior.

En el extremo opuesto, la tabla de Fotocasa refleja que solo dos municipios de la Región de Murcia registraron tasas interanuales negativas en el mes de mayo. Se trata de Santomera, que experimentó una leve caída del 0,1% interanual hasta los 951 euros por metro cuadrado, y Caravaca de la Cruz, que firmó el mayor descenso de la región con una bajada interanual del 5,4% y una caída mensual del 7,8%, situando su precio medio en 974 euros por metro cuadrado.

TODAS LAS CCAA ENCARECEN SUS PRECIOS

El informe del portal inmobiliario revela que las 17 comunidades autónomas del país han incrementado el precio interanual de la vivienda en venta durante el mes de mayo. De ellas, un total de 13 regiones han registrado subidas superiores al 10%.

Tras el liderazgo de la Región de Murcia (26,5%), los mayores incrementos interanuales se han localizado en Asturias (19,5%), Cantabria (19,3%), Andalucía (18,4%), Comunitat Valenciana (18,3%), Galicia (14,3%), Navarra (14,2%), Castilla-La Mancha (13,2%), Comunidad de Madrid (12,4%), País Vasco (11,5%), Castilla y León (11,2%), La Rioja (11,1%) y Cataluña (10,6%).

Por debajo de esa barrera se sitúan Canarias (8,7%), Extremadura (7,3%), Baleares (6,6%) y Aragón (6,0%).

Asimismo, el estudio destaca que Andalucía y la Comunitat Valenciana han vuelto a revalidar sus máximos históricos en mayo, alcanzando un precio de 2.970 y 2.847 euros por metro cuadrado, respectivamente.

MADRID Y BALEARES LIDERAN EL RANKING

En lo que respecta al mercado nacional, la Comunidad de Madrid y Baleares se mantienen a la cabeza como las autonomías con el precio por metro cuadrado más caro de España. En concreto, Madrid lidera la tabla con 5.414 euros por metro cuadrado, seguida muy de cerca por Baleares, con 5.359 euros por metro cuadrado.

El resto del ranking por comunidades sitúa al País Vasco en tercer lugar (3.876 euros por metro cuadrado), seguido de Canarias (3.380 euros por metro cuadrado), Cataluña (3.359 euros por metro cuadrado), Andalucía (2.970 euros por metro cuadrado), Comunitat Valenciana (2.847 euros por metro cuadrado), Cantabria (2.727 euros por metro cuadrado), Asturias (2.361 euros por metro cuadrado), Navarra (2.356 euros por metro cuadrado) y Galicia (2.238 euros por metro cuadrado).

Por debajo de la media nacional se encuentran la Región de Murcia (2.144 euros por metro cuadrado), Aragón (1.912 euros por metro cuadrado), La Rioja (1.910 euros por metro cuadrado) y Castilla y León (1.778 euros por metro cuadrado).

Por su parte, las comunidades con la vivienda de segunda mano más económica en mayo son Castilla-La Mancha (1.390 euros por metro cuadrado) y Extremadura (1.350 euros por metro cuadrado).