Los precios de las barracas han subido un 25,39% en los últimos cuatro años, según Consumur

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MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, con motivo de las próximas Fiestas de Primavera del municipio de Murcia y la apertura de las barracas, ha analizado los precios de los productos y realizado una comparativa con los aplicados tanto el año pasado como los últimos cuatro años. "El resultado de este análisis muestra la necesidad de llevar a cabo una revisión de los mismos para evitar continúas e injustificadas subidas", han señalado.

En este sentido, la organización ha verificado que en los últimos cuatro años (.2023 - 2026) los precios se han incrementado en un 25,39%, situándose más de 13 puntos por encima del IPC, que subió, en ese mismo periodo, un 12,1%.

En relación a este último año la subida media de los precios de las barracas se sitúa en un 9,94%, por encima también del IPC del mismo periodo (marzo 2025 - marzo 2026) que refleja un 3,3%. "No obstante, aunque hablemos de una subida media de los productos de 9,94%, muchos de ellos y además de los más populares, han visto incrementados sus precios hasta en un 20%, como en el caso del paparajote", han señalado desde la asociación.

Otros ejemplos de subidas son una jarra de sangría (16,67%), una caña (14,29%), michirones (13,51%), zarangollo (12,50%), morcilla y otros embutidos (12,50%), un bote de refresco, un bote de cerveza sin alcohol y una botella de agua de 1,5 litros (12,50%), lomo y tocino (11,76%). "Desconocemos los criterios que se han utilizado para justificar estos incrementos, si es que los hubiera", han apuntado.

Por otro lado, han destacado que el anuncio hecho por parte de la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de Murcia en relación a la supresión del suplemento del 10% por servicio de mesa "no responde a una política de reducción de precios al consumidor sino a la obligatoriedad de ajustarse a la normativa vigente, al tratarse de un cobro ilegal".

Consumur venía ya varios años reclamando su eliminación, señalando que cualquier cargo adicional debe corresponder a un servicio adicional y no al servicio principal contratado por el cliente. "El servicio de mesa, el cubierto u otros conceptos similares forman parte de la prestación principal de las barracas, como de cualquier servicio de hostelería, y, por tanto, no debe suponer ningún coste adicional a los consumidores", han apuntado.

Asimismo, han indicado que ese recargo "no se aplica en la generalidad de bares y restaurantes salvo en situaciones extraordinarias denunciables".

Por otro lado, este año en la lista de precios en lo relativo al cobro del pan, en productos como lomo y sobrasada, se indica que el precio ya incluye el pan. Así, han apuntado que, dado que no se específica en todas las tapas, "sigue generando confusión en el consumidor, ya que en los bares es habitual que este tipo de tapas incluyan el pan en su precio", por lo que en las barracas si no se indica nada y el consumidor pide pan, puede cobrarse aparte.

Consumur considera necesario "seguir mejorando este aspecto de transparencia de los precios, pero también el que el pan de un montadito o similar no constituya un coste añadido de los mismos".

EL MISMO MENÚ EN UN BAR Y EN UNA BARRACA, MENOS DE 1 EURO DE DIFERENCIA

La organización ha querido conocer también la diferencia económica que supone un mismo menú consumido en un bar y en una barraca. En este sentido la diferencia es de 0,84 euros, sólo un 4,7% más caro en el caso de los bares.

Consumur ha analizados los precios de algunos productos de 9 bares y, por ejemplo, un menú compuesto por una caña, una jarra de litro de cerveza, un bote de refresco, una morcilla, lomo, sobrasada y una cuña de tortilla supone en un bar un coste de 18,64 euros. En una barraca, 17,80 euros.

"Los precios de las barracas para 2026, un año más no son lo que se podría denominar populares, sino más bien abusivos teniendo en cuenta que están, como se puede comprobar por los análisis comparativos realizados, al mismo nivel que cualquier bar que paga impuestos, energía, personal y otros costes añadidos al contrario de las barracas", ha manifestado el presidente de Consumur, Roberto Barceló Vivancos.

La organización considera "razonable" que haya un margen de beneficio que suponga un añadido para cubrir parte del mantenimiento y actividades de la peña, "pero este beneficio no puede ser desproporcionado teniendo en cuenta el carácter de entidad sin ánimo de lucro que tiene la misma y el conjunto de gastos que supone llevar a cabo una actividad como esta, que salvo prácticamente los productos de alimentación y los pagos que puedan realizarse en el montaje y desmontaje de aquellas barracas que no tienen un lugar fijo todo el año - donde el gasto es menor - no hay más costes significativos".

"Compartimos con las barracas que son un modo de preservar las tradiciones y que es un medio de financiación de sus actividades, que respetamos, aunque sea para ellas el más importante, pero debería hacerse con precios más accesibles para la ciudadanía, ya que igualmente cubrirían sus presupuestos", han afirmado.

Por otra parte, han aseverado que "si se obtiene mayor superávit de lo que debería ser razonable teniendo en cuenta la relación coste/calidad/beneficio está más que desorbitado éste último, si tenemos en cuenta que tanto la Federación de Peñas como las peñas propiamente dichas, también obtienen ayudas y subvenciones públicas, además de las donaciones de empresas y particulares, así como algunas la cesión de terrenos y locales municipales de forma gratuita", ha señalado Barceló.

El presidente de Consumur también ha aludido a que equiparando los servicios de una barraca con un establecimiento de hostelería "se debería, entonces, buscar mecanismos de mayor control, sobre todo en los ámbitos laborales y de higiene y seguridad alimentaria por parte de quienes corresponda, aunque en este último aspecto debemos destacar que ha ido mejorando año tras año".

Consumur ha asegurado que "apuesta por las tradiciones y su preservación pero no a cualquier precio y tampoco con el eximente de las más mínimas garantías sanitarias y de consumo como hasta hace no mucho venía sucediendo". "Ciertamente se ha mejorado mucho por la presión que se ha ejercido sobre ellas, aunque todavía haya déficit que mejorar, que debiera ser resultado de un compromiso compartido por el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Peñas en el cumplimiento estricto de la ley", ha añadido.

Los ciudadanos, ha dicho, "conociendo estas cuestiones, tienen más elementos de juicio para tomar sus propias decisiones", sin embargo considera que "resulta muy contradictorio que quienes tienen que vigilar -más, una concejalía de consumo- el cumplimiento estricto de la ley, haya venido siendo poco exigente, tal vez con la justificación de que las peñas en las Fiestas de Primavera son el corazón de las mismas, y con ello todo o casi todo es perdonable".

La organización, no obstante, valora positivamente los avances habidos en materia de cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, Barceló concluye "¿cuántos años se llevan haciendo las barracas en estas fechas y luego en la Feria de Septiembre en los Huertos del Malecón para que estuviera consolidada la legislación en materia sanitaria y de consumo?".