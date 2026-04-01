Presencia internacional y una exhibición aérea al atardecer, principales novedades del Festival Aéreo San Javier 2026

Presentación del Festival Aéreo San Javier 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

El Festival Aéreo Internacional de San Javier 2026, cuya exhibición aérea se celebrará el domingo 3 de mayo de 10.30 a 15.00 horas y que se podrá ver sobre el cielo del Mar Menor, en Santiago de la Ribera, mejora la edición de 2024, con un programa "más completo y ambicioso", en palabras de su director, Pablo González. Así, ha destacado la presencia de aeronaves de Inglaterra, "con lo mejor que hay actualmente en el mundo en aviación profesional deportiva y acrobacia", Portugal e Italia, que participa con la patrulla WeFly Team, de la que dos de tres de sus pilotos son discapacitados físicos.

En la presentación del evento han estado presentes el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el concejal de Proyectos Estratégicos, Héctor Verdú quienes han explicado los detalles del Festival, de organización municipal, que se celebrará del 1 al 3 de mayo, en Santiago de la Ribera, según han informado desde el Consistorio.

El avión de combate europeo Eurofighter del Ejército del Aire y del Espacio será el encargado de cerrar la exhibición a primera hora de la tarde del domingo después de una mañana mirando al cielo para no perder detalle de una exhibición que comenzará con la Patrulla Acrobática de Paracaidismo PAPEA .

La ausencia de la desaparecida Patrulla Águila, la suplirá la Formación Mirlo, del Ejército del Aire y del Espacio, que inicia su andadura con pilotos entrenados con el Pilatus PC- 21, uno de los aviones que se podrán ver en una exhibición que incluye los aviones anfibios, apagafuegos, Canadiar, el Airbus A400M, y el helicóptero NH Lobo del Ejérctio del Aire y del Espacio.

La Guardia Civil también estará presente con aparatos ligeros como el Airbus Helicopters H-135 o el gigante CN-235-300MP, dedicado al control de fronteras y lucha contra el narcotráfico.

La parrilla incluye el helicóptero 1-1-2 del Servicio de Salvamento y Protección Civil de la Región de Murcia, aviones locales del Aeroclub Mar Menor así como del Real Aeroclub de Sevilla.

También volarán el piloto acrobático profesional, Camilo Benito, el portugés Jorge Loureiro y el español Juan Velarde, que fuera piloto de la Red Bull Air Race. En tierra estará la Patrulla de Honores y sus ejercicios coordinados con los fusiles.

ENTRENAMIENTOS Y 'EXHIBICIÓN SUNSET'

Los amantes de la aviación y de los vuelos acrobáticos podrán disfrutar de los entrenamientos previos a la exhibición del domingo que tendrán lugar el viernes 1 de mayo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y el sábado 2 de mayo de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

La tarde noche del sábado se destinará a lo que se ha denominado 'Exhibición Sunset', que aprovecha la hora del atardecer para añadir criterios estéticos a las acrobacias de los Aerostar ingleses, así como del piloto Camilo Benito que, ya sin luz, ofrecerá un espectáculo de humo de colores y pirotecnia, entre otros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El concejal Héctor Verdú ha señalado que el Festival de San Javier abre la temporada de festivales aéreos en España en los primeros días de mayo, fuera de la temporada para contribuir a desestacionalizar el turismo en el municipio.

Con ese objetivo el Festival se amplía a tres días desde la noche del viernes 1 con un concierto gratuito en la explanada Barnuevo con La Banda de Ases, y su repertorio de música indie. Los conciertos volverán en la noche del sábado con un tributo a La Oreja de Van Gogh.

La explanada será el punto de encuentro para el resto de actividades como la firma de posters por parte de los pilotos participantes a lo largo del sábado y también lo será para la Play Zone, con actividades para el público familiar.

La Play Zone, con acceso libre, de viernes a domingo ofrecerá simuladores aéreos, pruebas con drones, actividades infantiles y un apartado de gafas de realidad virtual, con un proyecto desarrollado por la Fundación Integra que permite al público protagonizar cualquiera de las maniobras de la Patrulla Águila y ver los paisajes que hasta ahora solo los pilotos podía ver, de todo el Mar Menor y su entorno. Además el paseo Colón albergará varios aviones a lo largo del frente marítimo.

El alcalde, José Miguel Luengo ha afirmado que "esto no es solo un festival aéreo, sino un proyecto de ciudad , un proyecto transversal que incluye ocio, promoción turística, cultura aeronáutica".

Luengo ha señalado que San Javier es "Ciudad del Aire, desde que hace 80 años se decidió que este fuera el lugar donde el ejército español aprendiese a volar y desde entonces en cuna de aviadores".

En ese contexto se celebra este festival anual que organiza el Ayuntamiento por segunda vez, tras la primera edición en 2024 y el Festival que organizó el Ejército del Aire y del Espacio en 2025 para celebrar el 40 aniversario de la desaparecida Patrulla Águila.

Luengo agradeció al Ejército del Aire y del Espacio y en particular a la Academia General del Aire su colaboración, así como a los patrocinadores con los que cuenta el Festival que espera reunir más de 200.000 personas a lo largo del puente festivo.

José Miguel Luengo ha indicado que el Festival Aéreo de San Javier convive con otras iniciativas que inciden en la tradición aeronáutica de San Javier, como el próximo Centro de Cultura Aeronáutica, ya en obras, o la sede en San Javier de la Agencia Espacial Europea en el antiguo aeropuerto donde el próximo mes de septiembre se celebra la Feria Nacional de Drones, que atraerá a fabricantes europeos de drones y tecnologías satelitales a San Javier.

Toda la información detallada se podrá consultar en la web y redes sociales del propio festival aéreo y también en las redes municipales donde irá apareciendo en los próximos días.