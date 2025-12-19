La presidenta de la Asamblea destaca en el balance del año que el parlamento es "más cercano y accesible"

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, durante el desayuno informativo navideño con los medios de comunicación - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

Visitación Martínez anuncia la demolición en 2026 de la residencia Alberto Colao

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha presentado este viernes el balance del año 2025, en el marco de la XI Legislatura, en un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha subrayado el objetivo de consolidar una institución "más cercana y accesible" a la ciudadanía y ha anunciado que la Mesa de la Cámara ya ha aprobado el proyecto para demoler en 2026 el edificio que albergaba la residencia 'Alberto Colao', ante el deterioro de su estructura.

"En este año 2025, hemos consolidado el propósito que asumimos al inicio de la Legislatura de convertir a la Asamblea Regional de Murcia en una Institución más cercana, más accesible y más viva para todos los ciudadanos de la Región", ha señalado Martínez, que ha añadido que la acción institucional debe desarrollarse "con transparencia, con accesibilidad y con cercanía", facilitando que la sociedad conozca cómo funciona el Parlamento y cómo se toman decisiones que afectan al interés general.

En relación con la residencia Alberto Colao, la presidenta ha explicado que la Cámara adquirió este inmueble en 2008 y que tomó posesión plena a finales de 2021-2022 con el objetivo de ampliar las instalaciones del Parlamento autonómico. Sin embargo, ha señalado que la ampliación es un objetivo a medio y largo plazo y que no se plantea en el corto plazo, por lo que la institución avanzará "paso a paso", comenzando por la demolición y estudiando después las necesidades para ir definiendo actuaciones futuras.

Martínez ha indicado que la Mesa ha acordado la demolición del edificio y ha precisado que el proyecto contempla un plazo de ejecución aproximado de tres meses. Asimismo, ha señalado que, al encontrarse en una zona escolar, se prevé que el grueso de la intervención se concentre en periodo estival, y que los próximos pasos pasan por solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la licencia de demolición y proceder a la contratación de la obra.

En cuanto al balance legislativo, Martínez ha detallado que se han presentado 2.925 iniciativas, de las que 1.675 han sido admitidas a trámite. El Pleno de la Cámara se ha reunido en 46 ocasiones, en las que se han aprobado 90 mociones. Durante este periodo, se han formulado 23 preguntas orales al presidente del Consejo de Gobierno y 160 preguntas orales a los miembros del Ejecutivo regional, además de 42 interpelaciones al Consejo de Gobierno.

En cuanto a la actividad en comisión, se han celebrado 69 sesiones, en las que se han aprobado 41 mociones y se han sustanciado 33 comparecencias, según los datos recogidos en el balance.

En el plano legislativo, se han aprobado la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025; la Ley de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud; la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas; la ley de incremento del importe de las plazas y del Servicio de Atención Temprana en conciertos sociales y convenios de los sectores de personas mayores y personas con discapacidad; y la convalidación del decreto-ley de simplificación administrativa y del decreto-ley que modifica la ley regional del transporte público de viajeros en taxi.

A lo largo de 2025, asimismo, se han constituido cuatro comisiones especiales, una de estudio y tres de investigación. Martínez ha valorado que "estas cifras ponen de manifiesto un Parlamento activo, con un ritmo sostenido de trabajo, que ha permitido abordar cuestiones de especial relevancia para la ciudadanía y para el conjunto de la economía y los servicios públicos de la Región, buscando, siempre que es posible, consensos útiles para la ciudadanía".

El balance del año también ha estado marcado por la recuperación del Hemiciclo para la celebración de las sesiones plenarias, tras más de cuatro años cerrado por la pandemia y por obras de remodelación. El Hemiciclo reabrió el 11 de febrero de 2025, coincidiendo con el primer Pleno del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo de la XI Legislatura.

El regreso al Hemiciclo ha permitido recuperar el Patio de los Ayuntamientos como espacio para la actividad cultural y colectiva. En ese marco, la Asamblea ha acogido en verano la exposición 'Experience Balls', del escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, y mantiene abierto hasta el 5 de enero un belén monumental realizado por la Asociación Belenista de Cartagena.

Además de eso, la presidenta de la Cámara ha destacado la incorporación, por primera vez, de la Asamblea Regional a la XVII edición de La Noche de los Museos de Cartagena, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos. Junto al programa divulgativo 'Conoce la Asamblea Regional', la XXXV edición del programa educativo 'Conoce la Asamblea Regional. Tu Parlamento' y las visitas vinculadas a la programación cultural han permitido que en 2025 unas 9.914 personas hayan visitado la sede legislativa mediante visitas guiadas.

Con esa voluntad de apertura, la Cámara ha acogido la I Asamblea Regional de Mujeres con Discapacidad, con entidades integradas en el CERMI Región de Murcia, y el II Debate Universitario 'Por la Plena Igualdad', con participación de los clubes de debate de la Universidad de Murcia y de la UCAM.

Asimismo, la presidenta ha resaltado la adaptación del Estatuto de Autonomía al formato braille, en colaboración con el Consejo Territorial de la ONCE en la Región de Murcia: "Con esta adaptación, sumada a otras anteriores, nuestro Parlamento reafirma su compromiso de facilitar una mayor accesibilidad a textos parlamentarios y normativos a todas las personas con discapacidad o dificultades de visión y/o comprensión. Seguimos dando un paso más hacia una sociedad más accesible, más justa y más igualitaria", ha afirmado.

En el ámbito institucional, Martínez ha señalado el papel de la Asamblea Regional en iniciativas de cooperación a nivel europeo y nacional. En el marco de la CALRE, la Cámara murciana ha continuado coordinando el Grupo de Trabajo 'Desarrollo Sostenible y Agua' y ha participado en la elaboración del manifiesto sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Asimismo, la Asamblea ha participado en la reunión de la COPREPA, donde se abordó la adhesión a la Red Panhispánica del Lenguaje Claro y Accesible, y ha sido sede de las XVII Jornadas de ASEINPA.

Por último, la presidenta ha destacado la vertiente solidaria de la institución, con campañas de sensibilización y apoyo a colectivos sociales, entre ellas la iluminación de la fachada principal en más de 20 ocasiones, lecturas de manifiestos y la participación en la campaña 'Juguetea' del Ayuntamiento de Cartagena.