La presidenta de la Mesa de Turismo pide ampliar aforo en eventos para evitar su contratación en otras localidades

CARTAGENA (MURCIA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Mesa de Turismo, María del Mar Martínez, ha reclamado durante su comparecencia ante la Comisión especial de Reactivación Económica que se amplíe el aforo en los establecimientos de la Región ante la cancelación de bodas y otros eventos.

Según ha expuesto, "las restricciones a 6 personas o a 30 no se parecen a las que hay en la Comunidad Valenciana o en Almería donde no hay ningún tipo de limitaciones", lo que provoca que este tipo de celebraciones se contraten en localidades limítrofes.

"Pedimos suavizar, en la medida de lo posible, las medidas tan restrictivas que se han impuesto en la Región de Murcia, ya que afecta muy directamente al turismo y a la hostelería de la Región en beneficio de comunidades vecinas. Las restricciones a seis personas o las celebraciones a 30 personas no se parecen en nada a las restricciones que hay en la Comunidad Valenciana o Almería", ha expuesto ante la comisión.

Ese descenso en la actividad, ha dicho, ha generado miles de ERTES en la Región que se pretenden mantener en la hostelería hasta que estos establecimientos puedan recuperar su clientela.

Los hosteleros de la Región requieren aplazar sus créditos y pagos de alquileres, ayudas para los que sufrieron cancelaciones y seguros médicos internacionales sobre la Covid para turistas extranjeros. Se trataría de una fórmula de recuperación del mercado extranjero.

Además de eso, considera que en la Región "no ha habido una apuesta clara por el sector turístico", algo que "se ve reflejado en los presupuestos. "La falta de presupuesto agrava la puesta en marcha de las medidas que son necesarias", ha asegurado pidiendo que a nivel nacional se ayude al sector.

En cuanto a la situación del Mar Menor, Martínez ha señalado que no disponen de datos concretos sobre las pérdidas que se pueden haber producido por la no llegada de clientes . "El Mar Menor no está mal. No hemos sabido comunicar que tiene las aguas transparentes, que tiene los mejores niveles de oxígeno y mayor metros de transparencia que otros veranos", ha añadido.

Ante la Comisión especial también ha comparecido el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Moreno. Durante su intervención, ha aportado datos como que actualmente se sirven 380 comidas diarias en la institución y para llevar a casa. Moreno ha manifestado que han recurrido al servicio 180 usuarios nuevos acudieron a este servicio cuando se inició la crisis por la Covid-19.

"Si 380 personas los multiplicamos por 365 días salen cifras que son espeluznantes", ha advertido el presidente de la Fundación.

Además de eso, 200 personas siguen durmiendo cada noche en el Centro de Santa Catalina, después de que la pandemia les obligara a repartirse entre el centro del Valle y Mazarrón.

Moreno también ha dado cuenta sobre los 450 voluntarios que ayudan desinteresadamente en la Fundación y sobre los proyectos de viviendas de alquiler que tienen en marcha para evitar desahucios, entre otros.